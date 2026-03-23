Kodovi koji otkrivaju da li vam neko prisluškuje telefon: Saveti zlata vredni

Otkrivamo vam tajne kodove koji će vam pomoći da otklonite ili potvrdite sumnje da vam neko prisluškuje telefon.

Bezbednost je ono što je svima na prvom mestu i oko čega najviše brinemo. Da bi smo vam olakšali, bar u jednom segmentu, otkrivamo vam tajne kodove koji će vam pomoći da otklonite ili potvrdite sumnje da vam neko prisluškuje telefon.

Da bi ste saznali da li su vaši pozivi i vaše poruke preusmereni ukucajte *#21#. Status svake informacije biće prikazan na ekranu.

Ako za neki status stoji da je „forwarded“ to znači da se vaš telefon prati.

Kod 002# je univerzalan za isključivanje bilo kakve vrste preusmeravanja. Aktivacijom ovog koda možete obrisati sva preusmerenja na vašem telefonu.

Ako želite da saznate gde se preusmeravaju vaši pozivi, poruke i podaci ukucajte kod *#62#.

Vaši pozivi trebalo bi da budu preusmereni na govornu poštu vašeg telefonskog operatera.

Signali koji ukazuju da vas neko prati

- Dok pričate sa nekim čujete odjek sopstvenog glasa. Ukoliko se ovo često ponavlja imate razloga za sumnju.

- Baterija vašeg telefona je topla i ako ga niste dugo koristili.

- Imate razloga za sumnju ako vam deluje da vam nešto „srče“ bateriju i telefon morate često da dopunjavate.

- Android telefonima je potrebno malo više vremena da se upale, ali ako to traje baš predugo, trebalo bi da se zabrinete.

Treba imati na umu da problemi tokom razgovora mogu biti i tehničke prirode. Pre nego što počnete da paničite ubacite karticu u drugi telefon i proverite da i će se dešavati iste stvari. Ukoliko utvrdite da problem nije samo u vašem telefonu, znajte da vas možda neko prisluškuje.

Autor: A.A.