Lista zemalja koje traže stanovnike - jedna nudi i preko 80.000 evra da se preselite

Decenijama je preseljenje u inostranstvo značilo korporativni transfer, penzioni plan ili složen imigracioni proces.

Danas rad na daljinu, digitalno preduzetništvo i poslovi kreatora sadržaja omogućavaju sve više profesionalaca da svoje karijere grade neovisno o lokaciji.

Prema MBO Partners, oko 18,5 miliona Amerikanaca u 2025. identificira se kao digitalni nomadi, što je rast od preko 150 odsto u odnosu na 2019. Gallup navodi da svaki četvrti zaposleni u SAD barem delimično radi na daljinu, što dodatno povećava globalnu mobilnost.

Zemlje širom sveta odgovaraju na ovaj trend ponudom podsticaja za preseljenje - kroz novčane grantove, poreske olakšice, subvencije za stanovanje ili podršku za pokretanje biznisa, s ciljem privlačenja novih stanovnika i zaustavljanja depopulacije.

Neke od aktuelnih inicijativa:

1. Italija: sela u Kalabriji nude do 30.000 evra novim stanovnicima koji pokrenu biznis. Program kuća za 1 evro i dalje privlači pažnju.

2. Švajcarska (Albinen): 25.000 franaka po odrasloj osobi i 10.000 po detetu, uz kupovinu nekretnine i desetogodišnji boravak.

3. Japan: grantovi do milion jena po detetu za porodice koje se sele u ruralna područja.

4. Španija: subvencije za stanovanje i podrška za preduzetnike u depopuliranim regijama.

5. Grčka: stanovanje, zemljište i mesečna naknada za porodice na ostrvu Antikitera.

6. Irska: grantovi do 84.000 evra za renoviranje napuštenih nekretnina na ostrvima.

7. Hrvatska: finansijska pomoć do 50 odsto troškova nekretnine i boravišne dozvole za digitalne nomade.

8. Čile (Patagonija): Start-Up Chile program nudi finansiranje i mentorstvo preduzetnicima iz celog sveta.

Autor: A.A.