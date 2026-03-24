Jutjub testira novu funkciju: Kraj klikbejta i veća kontrola za gledaoce

Jutjub eksperimentiše sa novom funkcijom pod nazivom "Discover videos with Previews", koja korisnicima omogućava da pre otvaranja videa zavire u ključne delove sadržaja. Cilj je da se smanji uticaj senzacionalističkih "klikbejt" naslova i da gledaoci mogu da donesu informisanu odluku o tome šta žele da gledaju.

Trenutno je ova opcija dostupna samo u ograničenom testiranju na Android uređajima. Korisnici koji učestvuju u testiranju vide poseban "entry card" na početnoj strani aplikacije, koji vodi do niza kratkih preview segmenata iz različitih delova videa, pružajući jasniji uvid u sadržaj pre nego što ga pokrenu.

Kada korisnik izabere opciju pregleda, otvara se niz od 5 do 10 kratkih isečaka koji prikazuju najvažnije ili najzanimljivije delove videa. Na taj način gledaoci ne moraju da se oslanjaju samo na naslov ili thumbnail, što značajno smanjuje rizik od obmane.

Korisnik može brzo da proceni da li je video relevantan, da ga preskoči ili doda na listu “Watch later”. Ova funkcija čini korišćenje Jutjuba bržim i efikasnijim, štedi vreme i smanjuje frustraciju zbog sadržaja koji ne ispunjava očekivanja.

Borba protiv klikbejta

Iako Jutjub zvanično ne navodi borbu protiv "klikbejta" kao primarni cilj, nova funkcija jasno ide u tom smeru. Brzi pregled videa omogućava gledaocima da donesu informisan izbor i smanjuje zavisnost od manipulativnih naslova.

Za kreatore sadržaja, ovo znači da će kvalitet samog videa i način prikazivanja ključnih delova sadržaja postati važniji od samog naslova. Transparentniji pristup može podstaći autentičniju i relevantniju video produkciju.

Trenutno ograničeno testiranje

Nova funkcija je zasad dostupna samo ograničenom broju korisnika i kreatora, a još uvek nije poznato kada će postati standardni deo Jutjub aplikacije. Očekuje se da će šira implementacija promeniti način na koji publika bira šta će gledati.

Istovremeno, kreatori će možda morati da prilagode način uređivanja svojih videa, jer ključni segmenti sada igraju važnu ulogu u privlačenju pažnje gledalaca pre klika.

Ako funkcija postane široko dostupna, mogla bi značajno promeniti ponašanje korisnika na platformi, smanjiti frustraciju i poboljšati kvalitet gledanja. Kreatori bi takođe mogli više da se fokusiraju na sam sadržaj umesto na senzacionalističke trikove u naslovima.

Na ovaj način, Jutjub pokazuje težnju ka većoj transparentnosti i boljem korisničkom iskustvu, što dugoročno može redefinisati dinamiku platforme i način na koji kreatori komuniciraju sa svojom publikom.

Autor: D.Bošković