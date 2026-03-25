Pronašla misteriozni TELEFON zakopan u travnjaku pa pozvala policiju - oni otkrili nešto JEZIVO

Amerikanka Meri Kio mirno je obavljala svakodnevne poslove u dvorištu u Njujorku kada je primetila neobičan predmet na obližnjem travnjaku. Bio je to Android telefon, umotan u crnu izolacionu traku i delimično zakopan u zemlju, tako da je samo kamera virila napolje. U prvi mah teško je mogla da poveruje šta vidi.

Ipak, pozvala je policiju. A nakon što su oni došli, ispostavilo se da je telefon zaista služio za nadzor komšiluka. Ispod njega je bio zakopan i punjač za bateriju.

Sve češća praksa

Policija je saopštila da ovakva praksa postaje sve češća: provalnici koriste ovakve skrivene uređaje kako bi pratili područja koja planiraju da opljačkaju, a trend se širi čitavim svetom.

Potencijalni provalnici koriste ovako zakopane pametne telefone da snimaju video ili ga prenose na druge uređaje kako bi pratili kretanje ljudi u naselju koje žele da ciljaju. Na osnovu snimaka mogu da procene kada je ulica najprometnija, ali i kada je najbolji trenutak za napad, kao i da utvrde da li u kućama ima vrednih stvari.

Da Meri nije primetila telefon, mogla je da postane žrtva pljačke, kao i mnogi drugi u Njujorku.

"Uključite alarme, upalite svetla i budite oprezni", upozorila je Kio u izjavi za KTVZ News.

"Mi smo ovde u kraju povezani i pazimo jedni na druge, pa kada neko ode na put, obavesti komšije kako bi mogli da provere da li je sve u redu."

A Queens neighborhood is on guard after a device believed to be recording the block was discovered buried in a resident’s lawn.https://t.co/qY9ez4mXqk pic.twitter.com/dU1Q7DkJrp — CBS New York (@CBSNewYork) 09. јун 2025.

Praćenje objava na društvenim mrežama

Ovo je samo jedan od novih načina na koje provalnici koriste tehnologiju pametnih telefona kako bi prikupili informacije o potencijalnim metama. Jedan od najčešćih načina jeste praćenje objava na društvenim mrežama - posebno kada ljudi objavljuju fotografije sa odmora. Kada znaju da vlasnik nije kod kuće, lopovi mogu pokušati da pronađu adresu i isplaniraju provalu.

Nisu problem samo objave sa putovanja - i fotografije novog doma, označavanje lokacije ili hvaljenje novim automobilom parkiranim na ulici mogu provalnicima dati korisne informacije i signal da je meta dostupna.

Važno je imati sigurnosne kamere

Kada koriste snimke sa telefona, poput slučaja sa Meri Kio, lopovi mogu videti šta se nalazi u kući i proveriti vrednost tih stvari na internetu. Često koriste i sajtove poput eBaya kako bi procenili cenu, ali i kasnije prodali ukradene predmete.

Kako je Meri istakla, važno je držati sigurnosne kamere i senzore za svetlo uključenim, kao i zaključavati vrata i prozore kada niste kod kuće.

Iako to možda neće u potpunosti sprečiti nadzor, može odvratiti provalnike i smanjiti rizik da baš vaš dom postane meta.

Autor: Iva Besarabić