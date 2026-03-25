OD STRASTI SA NJOM SE TRESAO ŠATOR Tito je prvu ženu upoznao dok je bila devojčica, a 29 godina mlađu ljubavnicu sahranio u dvorištu pored psa

Josip Broz Tito povezivan je sa mnogim ženama i imao je izuzetno kompleksan ljubavni život, iako zvanična istoriografija pominje samo četiri njegove supruge.

Ipak, dve žene su ostavile poseban trag – jedna je u brak sa njim ušla sa samo 14 godina, dok je zbog temperamentnih uzdaha druge tokom intimnih odnosa celom logoru bilo neprijatno.

Prva supruga Josipa Broza Tita bila je Ruskinja Pelagija Belousova, rođena u seljačkoj porodici u selu Mihajlovka kod Omska. Tito i Pelagija su se upoznali 1915. godine tokom njegovog oporavka od teškog ranjavanja, dok je bio u zarobljeništvu carske ruske vojske. Zanimljivo je da je Pelagija u brak sa Titom ušla kada je imala svega 14 godina.

Njihov zajednički život obeležile su velike tragedije, jer im je pre rođenja sina Žarka 1924. godine preminulo čak troje dece. Pelagija je kasnije postala član Komunističke partije, učestvovala je u demonstracijama i bila je hapšena, a sa Titom se zvanično razvela 1936. godine. Nakon razvoda i progonstva, godinama nije znala ništa o svom sinu, a tek 1966. godine je saznala da je Žarko uopšte živ. Preminula je 1967. godine, a urna joj je položena na Novodevičjem groblju u Moskvi.

Kratkotrajni brakovi i veze

Samo pola godine nakon razvoda od Pelagije, Tito je u Moskvi stupio u brak sa Nemicom Lucijom Bauer. Ipak, ova priča je imala tragičan kraj jer je Lucija krajem 1937. godine streljana pod lažnom optužbom da je nemački špijun. Nakon nje, Tito je otpočeo vezu sa Slovenkom jevrejskog porekla Hertom Has, sa kojom je dobio sina Mišu. Herta je kasnije uhapšena od strane ustaša, a po oslobođenju se srela sa Titom, međutim, on je tada već uveliko bio u vezi sa drugom ženom.

Davorjanka Paunović - velika ljubav i žestoki uzdasi u šatoru

Titova najveća ljubav bila je Davorjanka Paunović, devojka rođena u Požarevcu, koja je od njega bila mlađa čak 29 godina. Njihova veza započela je pred početak rata, zbog čega je Davorjanka morala da napusti tadašnjeg partnera, studenta medicine Jovu Kapičića. Davorjanka je tokom celog rata bila uz Tita, radila je kao njegova ratna sekretarica, spavala na zemlji pored njegovog ležaja i bila mu je desna ruka upućena u sve partijske tajne.

Ono što je posebno intrigantno jeste da su, prema svedočenjima, njih dvoje toliko temperamentno vodili ljubav da je borcima i ranjenicima bilo neprijatno zbog jecaja i uzdaha koji su dopirali iz Titovog šatora. Titovo okruženje je nije volelo zbog arogantnog i drskog ponašanja, a čak su je nazivali histeričnom. Uprkos tome, njen uticaj na njega bio je ogroman, pa ga je tokom nemačkog desanta na Drvar čak ubedila da se predaju Nemcima, od čega je Tito odustao tek nakon pretnji smrću od strane Sretena Žujovića.

Sahranjena na Belom dvoru

Davorjanka se razbolela 1944. godine i na kraju je preminula od tuberkuloze 1. maja 1946. godine na Golniku. Po izričitom Titovom naređenju, sahranjena je u krugu Belog dvora jer je želeo da i mrtva ostane u njegovoj blizini. Pričalo se da je svaki dan plakao nad njenim grobom na koji joj je donosio crvenu ružu. Sahranuo ju je pored svog psa. Iste te godine, Titu su funkcioneri vojne bezbednosti kao družbenicu doveli Ličanku Jovanku Budisavljević, koja je uz njega ostala do njegovog poslednjeg dana.

Autor: S.M.