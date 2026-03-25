U Mastrihtu otkriveni posmrtni ostaci: Postoji mogućnost da pripadaju musketaru D'Artanjanu

Radnici koji popravljaju crkvu u holandskom gradu Mastrihtu otkrili su kostur koji bi mogao da pripada gaskonjskom plemiću iz 17. veka Šarlu de Bak-Kastelmoru, poznatijem kao d’Artanjan, čiji su podvizi naveli francuskog romansijera Aleksadra Dimu da napiše roman Tri musketara.

Pravi d’Artanjan bio je špijun i musketar kralja Luja XIV i poginuo je tokom opsade Mastrihta 1673. godine, prenosi londonski Gardijan.

Tri stotine pedeset tri godine kasnije, zahvaljujući posmrtnim ostacima pronađenim ispod srušenog crkvenog poda, mogla bi da bude rešena misterija koja traje do danas - gde je sahranjen ovaj francuski ratnik.

Vim Dajkman, penzionisani arheolog iz Mastrihta koji je proveo 28 godina tražeći grob poznatog musketara, pozvan je u Crkvu Svetog Petra i Pavla u Volderskom okrugu gde mu je đakon rekao da je pronađen kostur.

"Deo poda u crkvi se slegao i tokom radova na popravci otkrili smo kostur. Odmah sam pozvao Vima jer on traga za d’Artanjanom više od 20 godina", rekao je đakon Jos Valke lokalnom emiteru L1 Nieuws.

Valke je rekao da nekoliko tragova ukazuje da pronađeni skelet pripada čuvenom musketaru.

"Sahranjen je ispod oltara u osvećenom delu crkve. U grobu je bio francuski novčić iz tog vremena, a metak koji ga je ubio pronađen je u visini grudi, tačno onako kako je opisano u istorijskim knjigama. Ove indikacije su veoma jake", rekao je Valke.

Skelet je iz crkve prenet u Arheološki institut u Deventeru, a DNK uzorak koji je uzet 13. marta analizira se u laboratoriji u Minhenu da bi potom bio upoređen sa uzorcima DNK koje su obezbedili potomci d’Artanjanovog oca kako bi se utvrdilo da li postoje podudaranosti.

"Sve vrste analiza i istraga su u toku i u zemlji i u inostranstvu. To se zaista pretvorilo u istragu na najvišem nivou. Želimo da budemo apsolutno sigurni da je to d’Artanjan", izjavio je arheolog Dajkman.

D'Artanjan je stekao ogromnu posthumnu slavu nakon što je 1844. godine Aleksandar Dima objavio roman Tri musketara.

Dima je inspiraciju za svoje delo crpeo iz ranije objavljene knjige o čuvenom musketaru Memoari gospodina d’Artanjana koju je 1700. godine napisao francuski vojnik i pisac Gatjen de Kurtil de Sandras.

