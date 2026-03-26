Viber uvodi novu funkciju: Zaboravite na SIM kartice - odlična opcija za putovanja

Aplikacija Viber ulazi u 2026. godinu sa nizom novina koje ne utiču samo na pravila korišćenja, već i na način na koji korisnici svakodnevno komuniciraju i koriste mobilne usluge. Iako mnogi ovakva ažuriranja preskoče bez čitanja, ovog puta promene donose i vrlo konkretne pogodnosti.

Najveća novost je uvođenje eSIM opcije, koja bi posebno mogla da obraduje sve koji često putuju. Zahvaljujući toj funkciji, korisnici će moći da aktiviraju mobilni internet u više od 150 zemalja i to bez ubacivanja fizičke SIM kartice.

Sve se obavlja direktno kroz aplikaciju, gde će biti dostupni različiti internet paketi koje možete kupiti unapred, bez ugovora i komplikacija.

Plaćanje će biti potpuno digitalno, preko servisa kao što su Epl Pej i Gugl Pej, što dodatno olakšava pripremu za put. Važno je, međutim, znati da ova opcija omogućava samo internet, nema lokalnog broja, klasičnih poziva ni SMS poruka.

Ipak, sve aplikacije za dopisivanje i pozive preko interneta radiće bez problema.

To znači da više nećete morati da kupujete lokalne kartice čim sletite u drugu zemlju, pod uslovom da vaš telefon podržava eSIM tehnologiju. Prema dostupnim informacijama, ova funkcija bi trebalo da bude dostupna i korisnicima u Srbiji, dok se njeno uvođenje već testira kod dela publike.

Pored toga, Viber je unapredio i bezbednosne opcije. Sistem za prepoznavanje sumnjivih poziva sada bolje detektuje potencijalne prevare, oslanjajući se na prijave korisnika.

Kada je reč o oglašavanju, uvodi se i novi model zaštite podataka koji pretvara broj telefona u zaštićeni identifikator, čime se smanjuje deljenje ličnih informacija sa oglašivačima.

Ažuriranja donose i jasnija pravila ponašanja na platformi. Strože se kontroliše spam, zloupotreba botova i masovno slanje poruka, dok su pojedine opcije sada rezervisane samo za punoletne korisnike.

Takođe, proširene su informacije o upotrebi veštačke inteligencije, uključujući mogućnost obrade poruka radi predloga odgovora ili sažetaka uz naglasak da korisnici i dalje imaju kontrolu nad svojim podacima.

Sve u svemu, novo izdanje Vibera donosi kombinaciju praktičnih funkcija i većeg nivoa sigurnosti, uz jasnu nameru da olakša komunikaciju, naročito onima koji su stalno u pokretu.

Autor: S.M.