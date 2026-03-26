Putnica otkrila tajnu pregradu u avionu: Odeljak za koji svaka dama mora da zna

Jedna putnica s Floride ispričala je šta ju je iznenadilo nakon što je u toaletu aviona kompanije Southwest Airlines otkrila skrivenu pregradu za koju, kako kaže, nikada pre nije znala.

Ronda Abdala iz Tampe letela je za Las Vegas kada je usred leta neočekivano dobila menstruaciju, a članica kabinskog osoblja uputila ju je na mali odeljak opremljen tamponima i ulošcima.

Neočekivana situacija na 10.000 metara visine

Do neprijatne situacije došlo je na prvom delu njenog putovanja, na letu iz Tampe za Hjuston, kada je shvatila da je ciklus počeo ranije nego što je očekivala. Obratila se članici kabinskog osoblja za pomoć.

"Pitala sam stjuardesu ima li možda tampon, a ona mi je pokazala pregradu i rekla da slobodno uzmem koliko god mi treba jer zato i stoje tamo. Dodala je i da imaju još zaliha ako bude trebalo," ispričala je Abdala i dodala da je pregrada bila diskretna i lako ju je bilo prevideti.

"Iskreno, ne bih je ni primetila da mi nije skrenula pažnju na nju. Oznaka se stvarno lako previdi", rekla je ona.

Objava koja je iznenadila mnoge

Svoje otkriće je 11. marta podelila u objavi na društvenim mrežama kako bi to prenela i drugim putnicama.

"Jeste li znale da u toaletu aviona postoji tajna pregrada sa tamponima i uložcima za hitne slučajeve?! Jer niko ne želi da se nađe u neprilici na 10.000 metara visine“, napisala je uz fotografije. Njena objava prikupila je stotine reakcija ljudi koji su, poput nje, bili iznenađeni postojanjem takvog odeljka.

"Odlučila sam da to podelim jer znam da nisam jedina kojoj se takvo što dogodilo. Ako pomogne barem jednoj osobi u sličnoj situaciji, vredelo je", izjavila je Ronda.

Autor: Marija Radić