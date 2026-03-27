VODITE RAČUNA! Evo šta se dešava ukoliko ne prijavite novac na granici

Carinski službenici sprečili su u ponedeljak 23. marta 2026. godine, na RGP Bajakovo neprijavljeni unos gotovine u carinsko područje Evropske unije i sankcionisali počinioca u skladu sa važećim propisima.

Tom prilikom izdat je prekršajni nalog državljaninu Bosne i Hercegovine zbog počinjenja prekršaja iz člana 69.a Zakona o deviznom poslovanju.

Utvrđeno je da prilikom ulaska u carinsko područje Evropske unije, kao vozač putničkog vozila bosanskohercegovačkih registarskih oznaka, nije ispunio obavezu prijave gotovine Carinskoj upravi, odnosno graničnoj policiji, u iznosu od 32.000,00 evra, ni u pisanom ni u elektronskom obliku putem obrasca za prijavu gotovine.

Zbog počinjenog prekršaja izrečena je novčana kazna u iznosu od 9.600,00 evra. Počinilac je u zakonskom roku platio dve trećine kazne, odnosno 6.400,00 evra, čime se kazna smatra u celosti podmirenom.

Carinska uprava podseća građane na obavezu prijave prenosa gotovine u iznosu od 10.000 evra ili više prilikom ulaska ili izlaska iz carinskog područja Evropske unije.



Autor: Iva Besarabić