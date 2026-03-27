Ostavljate telefon na punjaču CELU NOĆ?! Evo zašto to može da bude opasno

Baterija mobilnog telefona će duže trajati ako se drži u rasponu između 30 i 70 odsto, tvrde stručnjaci.

Mnogi pune svoje mobilne telefone tokom noći iz razloga što se to ponekad pokaže i najpraktičnije. Ali to zaista ne bi trebalo da radite.

Prema USA Today, proizvođač Androida Huavei protivi se punjenju preko noći.

- Ne ostavljajte telefon uključen u punjač na duže vremenske periode ili preko noći - rekli su.

Umesto toga, oni preporučuju držanje baterije između 30 i 70 procenata kao najbolji način za produženje trajanja baterije, piše Go Concepts.

Ako vam je teško da shvatite kako bi to moglo da izgleda, mnogi telefoni nude opciju za prikaz preostale baterije kao procenat u podešavanjima.

Apple iPhone uređaji nude optimizovanu postavku punjenja baterije koja će zadržati napunjenost ispod 80 procenata.

Većina pametnih telefona se napajaju litijum-jonskim baterijama i one će se vremenom pogoršavati bez obzira na to kako punite telefon. To je zato što funkcionišu tako što pomeraju nosioce naboja između elektroda, čime se opterećuju komponente, a vremenom se smanjuje efikasnost.

Isto tako, izbegavanje rada baterije sve do nula procenata takođe će smanjiti stres na elektrodama.

Osim što oštećuje vek baterije, punjenje telefona preko noći takođe može predstavljati zdravstveni i bezbednosni problem ako ne pazite gde ostavljate telefone da se pune.

To je zato što punjenje obično dolazi sa određenim stepenom povećanja temperature, a ako nešto krene naopako, zapaljive površine mogu brzo postati opasne.

- Ne bi trebalo da stavljate telefone ispod jastuka ili da ih punite na posteljini. Radna površina ili drveni sto su u redu jer baterija neće proizvoditi dovoljno toplote da zagreje te površine - rekao je Pol Šo, šef vatrogasne službe u vatrogasnoj službi Stafordšira.

Autor: Marija Radić