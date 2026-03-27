Bio na sahrani rođene majke, a mislio da ispraća prijatelja: Zamena tela preminulih izazvala pravi haos

Bolnica u švedskom gradu Sedertelje našla se u središtu nezapamćenog skandala nakon što su tela dvoje preminulih greškom zamenjena. Ova kardinalna greška dovela je do bizarne situacije u kojoj je jedan čovek, ne znajući, prisustvovao sahrani sopstvene majke verujući da ispraća prijatelja, prenosi švedski portal Aftonbladet.

Sve je počelo smrću 78-godišnje Varde Atvan Sarhan, koja je izdahnula u krugu porodice nakon kraće bolesti. Šok je usledio nedelju dana kasnije, kada su rođaci došli da preuzmu njeno telo radi ukopa, samo da bi saznali da je ono već odneto iz mrtvačnice.

Fatalna greška zbog verskih običaja

Istraga je pokazala da je druga porodica, uverena da preuzima svog pokojnika, zapravo odnela Vardu i sahranila je. Obe familije pripadaju mandejskoj verskoj zajednici, čiji običaji nalažu da se pokojnici uvijaju u belo platno, što otežava vizuelno prepoznavanje u bolničkim uslovima.

Sumnja se pojavila kada je porodica u mrtvačnici zatekla telo koje je bilo znatno krupnije i čak 20 centimetara više od njihove majke. S druge strane, porodica koja je prva izvršila preuzimanje takođe je primetila da je pokojnik neobično mali, ali im je navodno objašnjeno da se tela prirodno skupljaju nakon smrti.

Tragedija je dobila dodatnu dimenziju kada je Vardin sin, Basem Bustan Aziz, shvatio da je on već bio na toj sahrani jer je poznavao drugu porodicu.

"Kao sin, nezamislivo mi je da se ovako nešto može dogoditi. Bilo je strašno shvatiti to", izjavio je on.

Priznanje odgovornosti i bolna identifikacija

Rukovodstvo bolnice je na hitnom sastanku priznalo propust i obećalo detaljnu istragu. Unuka preminule, Helin Aziz, naglasila je da izvinjenje ne može umanjiti bol: "Izvinili su se, ali ovo nikada nije trebalo da se desi. Porodica je u potpunom šoku i očaju."

Druga, ispravna sahrana održana je u teškoj atmosferi pored Tvetske crkve. Kako bi se izbegla bilo kakva nova sumnja, jedan od sinova je morao lično da identifikuje majku pre nego što je kovčeg spušten u zemlju.

"Bilo je izuzetno teško. Niko ne bi trebalo da prolazi kroz tako nešto", rekla je unuka Jasmin Anđela Aziz.

Konačno rešenje bez ekshumacije

Umesto komplikovanog procesa iskopavanja i zamene tela, porodice su donele nesvakidašnju odluku – pokojnici će ostati tamo gde su prvobitno sahranjeni, ali će nadgrobni spomenici biti zamenjeni kako bi odgovarali identitetu onih koji zaista počivaju u tim grobovima.

Direktorka bolnice, Ana Gerber Ekblom, poručila je da se preduzimaju sve mere kako bi se utvrdila odgovornost svih učesnika, uključujući pogrebno preduzeće i versku zajednicu.

"Naš cilj je sada da osiguramo da se ovako nešto nikada više ne ponovi", zaključila je ona.

Autor: Marija Radić