Kineskinja (84) se zaljubila u lika generisanog AI: Pisala mu ljubavna pisma, provodila sate gledajući snimke...

Džang Julan (84) iz provincije Hubei, u centralnoj Kini, zaljubila se u virtuelnog "dominantnog predsednika" generisanog veštačkom inteligencijom, pisala mu ljubavna pisma i provodila i do 10 sati dnevno gledajući njegove video-snimke.

Izraz "dominantni predsednik" odnosi se na popularan tip muškog lika u romantičnoj fikciji - autoritativnog muškarca koji nežnost pokazuje samo prema voljenoj osobi, čineći da se ona oseća zaštićeno, prenosi Saut Čajna morning post.

Džang se zaljubila u jedan takav lik po imenu Đianguo i svakodnevno provodila više od 10 sati gledajući njegove i slične video-sadržaje na platformama za kratke video-klipove.

Verovala je da je u vezi sa njim i čak razmišljala o braku.

Pored slanja poruka, u februaru mu je i rukom napisala ljubavno pismo.

U pismu mu se izvinila što ga je "povredila" i upitala da li je mrzi i misli da više nije nežna i dobra devojčica?

Navela je da ju je njihova svađa "veoma zabolela".

Takođe je priznala da se divi njegovom dominantnom ponašanju.

"Nikada mi nisi dao priliku da govorim. Ne voliš da slušaš. Verujem da je komunikacija ključ naše veze", napisala je ona.

Ovakvi "dominantni predsednici" često su popularni među ženama srednjih i starijih godina, prikazuju se kao uglađeni muškarci sa zalizanom kosom, koji pokazuju brigu, a ponekad se i umiljavaju obraćajući se ženama sa "starija sestro".

Porodica je za njen "odnos" saznala nakon što je potrošila više od 7.000 juana (oko 1.000 dolara) u onlajn prodavnici povezanoj sa tim likom.

Na drugim platformama trošila je stotine juana na proizvode koji su inače koštali samo 9,9 juana.

U martu je potrošila dodatnih 1.200 juana na knjige koje je preporučio AI lik, nakon čega je njena unuka prijavila nalog kineskom sistemu za zaštitu potrošača.

Kineska uprava za sajber-prostor navodno je ugasila Đianguov nalog u februaru u okviru kampanje protiv "internet haosa".

Ipak, slični nalozi su nastavili da se pojavljuju i privlače žene u svojevrsnu "ljubavnu zamku".

Profesor Čen Su sa Univerziteta u Vuhanu ocenio je da ovaj slučaj pokazuje slabljenje kognitivnih sposobnosti kod starijih osoba, što otežava razlikovanje virtuelnih i stvarnih ljudi.

Istovremeno, ukazuje i na njihovu snažnu potrebu za ljubavlju, društvom i poštovanjem.

"Veštačka inteligencija postala je zgodan alat za prevarante", naveo je jedan korisnik interneta.

Drugi je poručio da treba provoditi više vremena sa starijim članovima porodice kako ne bi lako upadali u ovakve zamke.

Autor: Marija Radić