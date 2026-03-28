Apple uvodi nova pravila igre: Siri dobija MEGA MOZAK

Apple planira da omogući da Siri radi i sa drugim AI servisima, ne samo sa jednim, što znači da će korisnici moći da biraju da li žele odgovore iz ChatGPT-a, Google-ovog Gemini-ja ili nekog trećeg AI-ja.

Ako ste do sada mislili da je iPhone zatvoren svet u kojem sve mora da radi samo po Apple pravilima, vreme je da se naviknete na novu realnost jer Apple sprema jednu od najvećih promena u istoriji i povlači potez koji niko nije očekivao.

Kompanija planira da dozvoli Siri da radi ne samo sa jednim AI-jem, nego sa više njih odjednom, drugim rečima, Siri više neće biti samo Apple-ov glas u telefonu. Postaće nešto mnogo ozbiljnije i to platforma na kojoj će moći da rade ChatGPT, Google Gemini, Claude i verovatno još neki AI chatbot koji tek treba da se pojavi.

Kako će to zapravo da funkcioniše

Prema informacijama koje su objavili Reuters i The Verge, Apple planira da uvede opciju gde će korisnici moći sami da izaberu koji chatbot žele da povežu sa Siri. To znači da ćete u podešavanjima iPhone-a bukvalno moći da uključite ili isključite AI koji želite da koristite.

Očekuje se da će ova funkcija stići zajedno sa iOS-om 27 i da će biti predstavljena na velikoj Apple konferenciji u junu, na WWDC-u, događaju na kojem Apple obično pokazuje najvažnije novine za narednu godinu.

Šta to znači za korisnike iPhone-a

Za obične korisnike ovo zapravo znači da će iPhone konačno postati pametniji nego ikad. Do sada je Siri često bila kritikovana jer nije mogla da odgovori na složenija pitanja ili da vodi duži razgovor. Ali ako bude mogla da koristi više AI sistema odjednom, to znači da ćete moći da dobijete mnogo preciznije odgovore, bolja objašnjenja i pametnije funkcije bez potrebe da otvarate posebne aplikacije.

To je kao da u telefonu više ne živi samo jedan asistent, nego čitav tim njih. Cilj je da korisnik može da izabere koji AI želi da koristi, ali i da Siri „zna“ koji model je najbolji za određeni zadatak.

Počinje najveća borba u istoriji AI-ja

Ako Siri zaista počne da radi sa više AI-jeva, to znači da će se svi boriti za jedno mesto - da budu podrazumevani AI na iPhone-u, što je velika stvar, jer iPhone koristi stotine miliona ljudi širom sveta. Ko god se nađe u Siri-ju, praktično dobija pristup ogromnom broju korisnika bez potrebe da ih sam privlači.

Apple zapravo planira da Siri postane glavni ulaz u AI funkcije telefona, dakle, umesto da korisnik otvara različite aplikacije za različite AI zadatke, Siri će to moći da uradi centralno. Na primer, pitate za prevod, Siri koristi jedan model, pitate za složen stručni odgovor, Siri koristi drugi model, tražite generisanje teksta ili slike, Siri koristi specijalizovani alat itd.

Autor: S.M.