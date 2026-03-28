Sve se menja: Razgovori sa ChatGPT‑om sada rade i u Geminiju

Gugl je unapredio svog AI chatbota Geminija novom funkcijom koja korisnicima omogućava da prenesu svoje prethodne razgovore i istoriju iz drugih AI sistema direktno u Geminija.

Do nedavno, prelazak sa jednog AI asistenta na drugi podrazumevao je gubljenje svega što ste prethodno izgradili, bilo da su to beleške, personalizovani odgovori ili dugotrajni razgovori. Sada to više nije problem.

Nova funkcija "Import Memory" i "Import Chat History" omogućava jednostavan uvoz istorije razgovora iz ChatGPT‑a, Claude‑a ili drugih AI chatbotova u Geminija, zadržavajući sve podatke i sećanja netaknutim. Prelazak na novi AI alat nikada nije bio lakši.

Zamišljeno kao prava "AI teleportacija", nova funkcija Geminija omogućava vam da prenesete svoje lične podatke i istoriju razgovora iz drugih AI sistema i nastavite tačno tamo gde ste stali – ali sa potpuno novim AI alatom. Nema više potrebe da sve iznova objašnjavate ili gubite vredne informacije.

Gugl ovim praktično uklanja glavni razlog zbog kojeg su mnogi korisnici ostajali „zaglavljenii“ sa svojim trenutnim AI‑jem: strah da bi prelaskom izgubili sve što su do sada izgradili. Sada razgovori koje ste vodili sa ChatGPT‑em mogu da se pojave u Geminiju i nastave da rade za vas, bez ikakve brige da morate početi ispočetka.

Dve glavne funkcije

Sistem Geminija sada se oslanja na dve ključne funkcije. Prva omogućava prenos "sećanja" - personalizovanih podataka i preferencija koje je AI naučio o vama. Druga funkcija omogućava uvoz kompletne istorije razgovora iz konkurenata kao što su ChatGPT i Claude direktno u Geminija.

Ovi novi alati za prelazak između AI sistema čine proces jednostavnijim i praktičnijim. Korisnici mogu da kreiraju ZIP fajl sa čitavom istorijom razgovora i podešavanjima iz drugog AI chatbota, a zatim ga lako uploaduju u Geminija – što znači da nema potrebe da sve počinju ispočetka.

Ovaj potez daje konkurenciji razlog za zabrinutost. ChatGPT je do sada dominirao zbog jednostavnosti, pametnih odgovora i personalizovanih interakcija. Sada, kada Gemini može da uvozi prethodne razgovore i automatski prepoznaje vaše preferencije, Google se postavlja kao AI koji omogućava prelazak sa jednog sistema na drugi bez ikakvih prepreka – praktično menjajući pravila igre u trci AI platformi.

Ipak, nije sve bez kontroverzi. Dok neki hvale ovaj potez kao prirodan korak u razvoju AI interakcija, drugi upozoravaju na potencijalne rizike po privatnost. Prenos svih sećanja i podataka između sistema znači da jedna velika tehnološka kompanija može dobiti još više informacija o korisnicima, što otvara pitanja o bezbednosti i kontroli nad ličnim podacima.

Autor: S.M.