Svi prolaze pored Rtnja, a malo ko zna kakva se SVETINJA ovde krije: Videli smo snimak i ostali u neverici

Srbija je puna skirvenih dragulja koji polako padaju u zaborav, a jedan od njih su ostaci manastira Lepušnje koji se nalazi između sela Krivi Vir i Lukovo, u podnožju planine Rtanj.

Iako je sada svedena na napuštene i oštećene zidove, ova svetinja je nekada bio jedan od najvećih duhovnih centara u ovom kraju i predstavljao je centralnu crkvu za celo područje gornjeg toka Crne reke, a predstavljao je i sedište episkopa.

Nažalost, manastir je stradao tokom austrijsko-turskih ratova u 17. i 18. veku i od tada je samo pusta ruina koja je obrasla u nisko rastinje. Kao so na ranu, freske koje su krasile zidove su slabo očuvane, ali srećom i dalje prepoznatljive.

Inače, najstariji pisani podaci o ovom manastiru datiraju iz 1455. godine, a prema dokumentima iz tog perioda, njegovi ktitori su vlaški vojvoda Radul Veliki i veliki župan Gergina.

