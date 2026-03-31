Postao beskućnik da bi pokazao da je moguće za godinu dana zaraditi milion od nule: Evo dokle je stigao

Preduzetnik Majk Blek zaustavio je ambiciozan projekat kojim je hteo da dokaže da je moguće zaraditi milion dolara za godinu dana, i to od nule.

Posle deset meseci izazova, tokom kojih je živeo i kao beskućnik, bio je primoran da odustane zbog narušenog zdravlja. U tom periodu uspeo je da zaradi 64.000 dolara.

Blek je objasnio da boluje od dve autoimune bolesti koje mu izazivaju stalnu iscrpljenost, hronični umor i bolove u zglobovima. Zato je odlučio da zdravlje i porodicu stavi na prvo mesto.

„Ovo iskustvo mi je otvorilo oči i pokazalo šta je zaista važno, zdravlje i zahvalnost“, rekao je on.

Od života na ulici do sopstvenog posla

Da bi testirao svoju teoriju, Blek se odrekao svega što je imao, prodao je kuću i auto i dao otkaz. U početku je živeo na ulici, a tvrdi da su mu ljudi uskraćivali čak i vodu i mesto za spavanje.

Prekretnica je nastupila kada mu je čovek ponudio da spava u kombiju. Ubrzo je počeo da zarađuje prodajući nameštaj preko interneta, a prvih 300 dolara uložio je u kupovinu računara. Za samo nekoliko nedelja obezbedio je poslovni prostor i iznajmio stan. Počeo je da radi kao menadžer društvenih medija i pokrenuo sopstveni brend kafe.

Iako nije dostigao cilj od milion dolara, primetio je koliko je daleko stigao: „Pre samo tri meseca bio sam beskućnik, a danas imam posao, svoj brend i razgovaram sa velikim tehnološkim kompanijama.

Eksperiment je prekinut zbog bolesti njegovog oca

Konačnu odluku da odustane doneo je 138. dana izazova, nakon što je saznao da njegov otac boluje od raka debelog creva. "Zdravlje i porodica su važniji od svakog izazova i zato sam odlučio da sve okončam“, rekao je on.

Dodao je poruku: „Važno je pomoći onima kojima je pomoć potrebna jer je to možda prilika koju su čekali.

Njegov projekat, nazvan „Izazov povratka od milion dolara“, na kraju je poslao drugačiju poruku od one sa kojom je započeo, da novac i slava nisu uvek najvažnija stvar, i da zdravlje, porodica i zahvalnost moraju biti na prvom mestu.

Autor: S.M.