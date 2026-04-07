Načini na koje ljudi pretražuju informacije na internetu menjaju se brže nego ikad. Sve veći broj korisnika danas ne otvara Google i ne kuca ključne reči — umesto toga, pita ChatGPT ili neki drugi AI asistent i dobija direktan odgovor. Bez liste rezultata. Bez klikova. Bez poseta sajtovima koji nisu prepoznati kao pouzdan izvor.

Za kompanije u Srbiji, ovo nije daleka budućnost. To se dešava sada.

Iskustvo sa tržišta koja su korak ispred

Digital Dot je agencija za digitalni marketing sa iskustvom stečenim na jednim od najkonkurentnijih tržišta na svetu — SAD i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Na tim tržištima, digitalni marketing se igra po drugačijim pravilima: budžeti su veći, konkurencija je oštrija, a klijenti očekuju merljive rezultate, ne lepe prezentacije.

Upravo to iskustvo Digital Dot sada primenjuje na srpskom tržištu. Sa jednim jasnim ciljem: da kompanije u Srbiji dobiju pristup znanju i strategijama koje su na razvijenim tržištima već standard.

Novi način pretrage zahteva novi pristup

Do skoro, osnova svakog ozbiljnog digitalnog marketinga bio je SEO — optimizacija koja pomaže da vaš sajt bude što više u rezultatima pretrage kada neko na Googleu traži vaš proizvod ili uslugu. Uz to, kompanije su koristile plaćeno oglašavanje (PPC) da budu vidljive u pravom trenutku, izrađivale profesionalne sajtove i webshopove, i komunicirale sa klijentima putem email marketinga.

Sve to i dalje važi. Ali dolazi nova promena koja mnoge kompanije još uvek ne vide.

Kada neko pita ChatGPT „koja agencija za digitalni marketing je dobra u Srbiji?" ili „gde mogu da kupim nameštaj po meri u Beogradu?" — AI ne prikazuje klasičnu listu rezultata. Daje konkretan odgovor, i to na osnovu brendova koje prepoznaje kao autoritete u svojoj oblasti.

Kompanije koje se tu ne pojave, za tog korisnika jednostavno ne postoje.

Šta Digital Dot radi drugačije

Digital Dot već duže vreme pomaže klijentima u Srbiji, SAD-u i Dubaiju da budu vidljivi i na Googleu i u AI pretragama. To nije slučajnost — to je rezultat pristupa koji prati način na koji se pretraga stvarno menja.

U praksi, proces izgleda ovako: prvo se radi detaljna analiza trenutnog stanja sajta i konkurencije — gde kompanija stoji, šta je sprečava da bude bolje rangirana i koliki je prostor za rast. Na osnovu toga se gradi strategija prilagođena konkretnim ciljevima — bilo da je reč o većoj vidljivosti na Googleu, prisustvu u AI pretragama ili stabilnom rastu broja poseta od potencijalnih klijenata.

Sve to se radi uz praćenje rezultata i redovno prilagođavanje strategije — jer digitalno tržište se ne menja jednom godišnje, nego stalno.

Zašto je važno reagovati sada

Kompanije koje se danas prilagode ovim promenama grade prednost koju će konkurencija teško sustići. AI sistemi uče na osnovu podataka koji su već dostupni — što znači da brendovi koji sada izgrade digitalni autoritet postaju prvi odgovor na upite korisnika u svojoj kategoriji.

Google sam ubrzano uvodi AI u rezultate pretrage, a navike korisnika se trajno menjaju. Kompanije koje to ignorišu danas, suočiće se sa padom vidljivosti u narednim godinama — bez obzira na to koliko ulažu u klasično oglašavanje.

Digital Dot pomaže kompanijama u Srbiji da razumeju ove promene i da se pozicioniraju tamo gde će ih njihovi budući klijenti tražiti — bilo da pretražuju na Googleu ili pitaju AI.

Zanima vas kako AI menja digitalni marketing i šta to znači za vaš biznis? Kontaktirajte Digital Dot i zakažite analizu vašeg online prisustva.

Autor: Iva Besarabić