Sporo učitavanje filmova i serija: Isključite ovu funkciju na ruteru za bolji striming

Da li vam se dešava da film na televizoru stalno koči iako plaćate najbrži paket interneta? Čest uzrok ovog problema je opcija band steering na vašem ruteru koja automatski bira frekvenciju za vaše uređaje. Iako bi ova funkcija trebalo da pomaže, ona često donosi više štete nego koristi za vaš pametni TV.

Razlika između dve Wi-Fi mreže u vašem domu

Većina modernih rutera emituje signal na dve frekvencije, a to su 2.4GHz i 5GHz. Mreža na 5GHz je znatno brža i idealna je za gledanje filmova u visokoj rezoluciji bez zastoja. Sa druge strane, frekvencija od 2.4GHz je sporija, ali njen signal mnogo lakše prolazi kroz zidove i dopire do udaljenih soba.

Kada povežete uređaj na internet, ruter pokušava da pogodi koja je veza najbolja za taj trenutak. Problem nastaje jer pametni uređaji u domu, poput sijalica ili utičnica, obično koriste samo 2.4GHz mrežu. Telefoni, računari i televizori zahtevaju veće brzine, pa ih ruter automatski gura na frekvenciju od 5GHz.

Zašto automatsko biranje mreže kvari sliku

Problem nastaje kada vaš ruter koristi band steering da prisili televizor da se poveže na 5GHz mrežu iako je ona slaba. Ako se televizor nalazi u drugoj sobi ili iza debelog zida, taj brzi signal postaje nestabilan. U tom slučaju, televizor bi radio mnogo bolje na sporijoj, ali stabilnijoj mreži od 2.4GHz.

Vaš televizor može upasti u začarani krug stalnog prebacivanja sa jedne mreže na drugu. To dovodi do dosadnog baferovanja i učitavanja usred najzanimljivijih scena u filmu. Ruter misli da vam čini uslugu nudeći bržu vezu, dok zapravo uzrokuje nestabilnost signala i prekid striminga.

Kako da sami preuzmete kontrolu nad internetom

Rešenje je da uđete u napredna podešavanja rutera preko aplikacije ili internet pretraživača. Potražite opcije koje se često nazivaju Smart Connect, Band Preference ili jednostavno Band Steering. Ukoliko primetite da vam televizor često koči, najbolje je da ovu funkciju isključite i ručno podesite mrežu.

Možete dati svakoj frekvenciji posebno ime kako biste sami birali gde će se koji uređaj povezati. Televizore koji su blizu rutera povežite na 5GHz, dok one u udaljenim sobama prebacite na 2.4GHz. Na ovaj način ćete osigurati maksimalnu stabilnost i konačno uživati u sadržaju bez stalnih prekida.



Ponekad je pametnije izabrati stabilniju vezu nego juriti za najvećom brzinom koja stalno puca. Provera ovih podešavanja može vam uštedeti mnogo živaca i značajno popraviti iskustvo gledanja televizije. Isključivanje ove automatike često je jedini način da naterate tehnologiju da radi onako kako vama odgovara.

Autor: D.Bošković