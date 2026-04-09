Ovo morate da znate pre Velikog petka: Nalepnice za jaja mogu da se koriste samo pod jednim uslovom

Poslednjih godina nalepnice za jaja sa crkvenim simbolima postale su mega popularne. Prečasni protonamesnik inž. Hadži Željko Jovanović kaže da možete tako ukrašavati vaskršnja jaja pod uslovom da ćete te nalepnice nakon praznika negde odložiti, a ne baciti u kantu.

Nekada su se jaja farbala prirodnim bojama, najčešće u crveno, kao simbol Hristove krvi i vaskrsenja, dok su se šare pravile ručno i to voskom ili raznim travkama. Danas, međutim, sve više ljudi koristi gotove nalepnice, među kojima su i one sa crkvenim simbolima, ikonama ili likovima svetitelja.

Greh ili ne?

To otvara pitanje koje mnogi postavljaju: da li je takva praksa prikladna ili ne?

Jaja sa crkvenim simbolima

Prečasni protonamesnik inž. Hadži Željko Jovanović kaže za Informer da takav vid ukrašavanja jaja nije pogrešan, ali treba imati na umu šta sa tim nalepnicama nakon Vaskrsa.

- Vernici se prilikom farbanja jaja trude da na različite načine, da li je u pitanju crtanje voskom ili nešto drugo, ulepšaju radost praznika, i naravno jaja. Često ćemo videti da se prodaju nalepnice sa simbolom Gospoda Isusa Hrista, njegovog vaskrsenja gde je prikazan krst, i to nije ništa pogrešno, to je nešto lepo - kaže sveštenik i dodaje:

- Jedino se postavlja pitanje gde će završiti svi ti crkveni simboli kojima smo ukrašavali jaja. Ako će neko nakon što je pojeo jaje, sa pažnjom skinuti nalepnicu i odložiti negde kako bi je sačuvao, onda to nije nikakav problem. Međutim, ako ti crkveni simboli završe u kanti za đubre - to svakako nije dobro. Onda ne bi trebalo stavljati nalepnice ako ne znamo gde će završiti nakon Vaskrsa - savetuje Željko Jovanović.

Autor: A.A.