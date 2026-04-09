'Farbam jaja u WC šolji i baš me briga šta mislite o tome' Svima se želudac okreće kad vide kako se ova žena sprema za Vaskrs

Video influenserke koja farba uskršnja jaja u WC šolji izazvao je brojne komentare, a mnogi su zgroženi njenim postupkom.

Video snimak jedne influenserke koja farba uskršnja jaja u WC šolji postao je viralan ove nedelje, a prljavi „dizajn“ zgrozio je mnoge, koji su ga ocenili kao izuzetno nehigijenskog.

Na snimku, koji je objavljen u sredu i do subote prikupio tri miliona pregleda, Kejt Hajncelman iz Minesote stavlja dvadesetak jaja u WC šolju, a onda raznim tečnim bojama poliva poređana jaja u šolji.

Zatim posipa sodu bikarbonu i sipa litar sirćeta - i jaja se čudesno pretvaraju u šarena, „tie-dye“ remek-dela spremna za Uskrs 20. aprila.

Hajncelman (32) koja ima skoro pola miliona pratilaca na Instagramu, rekla je za The Post da je na ovu „napola kuvanu“ ideju došla nakon neuspelog pokušaja farbanja jaja u kuhinji.

„Htela sam da jaja ispadnu baš lepo, pa sam ranije probala da ih farbam sa sirćetom i sodom bikarbonom, ali je sve eksplodiralo po kuhinjskom pultu - obojila sam ga u crveno.“

„Pa sam rekla, ‘Ma radiću to u WC šolji jer me ne zanima da li će ona da se ofarba.’“

Komentari su ubrzo pristigli.

„Zbog ovakvih stvari ne jedem na večerama gde svako nešto donosi“,“ napisao je jedan korisnik.

„Ti ćeš biti razlog zbog kog ćemo dobiti novi virus.“

„Kejt… stvarno?“

Kejt, koja je hrišćanske veroispovesti, bila je zatečena kontroverzom koju je izazvala - i pravdala se neznanjem.

„Nisam znala da ljudi zaista jedu uskršnja jaja,“ rekla je. „Mi ih nikad nismo jeli. Pravimo ih kao ukras, samo stoje na pultu.“

Autor: A.A.