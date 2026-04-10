Ovu adresu ne možete videti na Google mapama: Tajno skrovište milionera, prete tužbom svakome ko ih otkrije javnosti (VIDEO)

Jedna veoma bogata i tajnovita enklava u Minesoti, poznata kao North Oaks (Severni Ouks), decenijama je uspevala da ostane skrivena na Google Maps-u, ali toj digitalnoj nevidljivosti sada je došao kraj.

Jedan influenser je dronom mapirao celo područje i snimke objavio na internetu, čime je ekskluzivno naselje prvi put postalo potpuno vidljivo javnosti.

Naselje skriveno od javnosti

Severni Ouks važi za jednu od najbogatijih adresa u Sjedinjenim Američkim Državama, sa desetinama velelepnih imanja čija se vrednost procenjuje od više stotina hiljada do nekoliko miliona dolara. Na primer, nedavno je kuća sa pet spavaćih soba i sedam kupatila oglašena za prodaju po ceni od gotovo 3,5 miliona dolara. Uprkos tome, mnogi stanovnici Minesote nikada nisu ni čuli za ovo mesto.

„Misterija Severni Ouksa počinje čim počnete da učite o njemu“, izjavio je za Daily Mail autor snimka, kreator digitalnog sadržaja Kris Par. „Postoji percepcija da u Severnom Ouksu žive mnogi direktori i čelnici kompanija iz Minesote, ali uprkos toj reputaciji, mnogi stanovnici za njega uopšte ne znaju.“

Iako tehnički nije reč o zatvorenoj zajednici, svi putevi unutar naselja su u privatnom vlasništvu. Stanovnici su pravno uredili vlasništvo tako da ono obuhvata i ulice, čime je Severni Ouks praktično ostao bez javnih puteva. Ulaze i izlaze nadziru čitači registarskih tablica i sigurnosne kamere.

Pravna pobeda protiv Google-a

Da svoju privatnost shvataju ozbiljno, stanovnici su pokazali još 2008. godine. Tada je gradsko veće Severnog Ouksa zapretilo tužbom kompaniji Google nakon što su otkrili da je njihovo naselje vidljivo na usluzi Google Street View. U pismu su zapretili tužbom za ometanje poseda ako se fotografije odmah ne uklone.

Google je na kraju popustio. Predstavnica kompanije Elaine Filadelfo tada je izjavila da je to verovatno bio prvi takav slučaj u SAD-u. „Veoma je retko da čitav jedan grad zatraži da bude uklonjen“, rekla je.

Misija mapiranja dronom

Međutim, Par je uočio pravnu prazninu: grad nema kontrolu nad vazdušnim prostorom. Nakon što je položio ispit i postao licencirani operater drona, uz odobrenje Federal Aviation Administration (Savezne uprave za vazduhoplovstvo) mogao je legalno da leti iznad naselja. Kako je i sam naveo: „Severni Ouks nije zabranio mapiranje, samo neovlašćen pristup.“

Kako bi izbegao sigurnosne kamere, na Craigslist-u je objavio oglas u kojem je tražio da ga neko od stanovnika pusti unutra. Žena pod pseudonimom Megi Smit pristala je da mu omogući ulazak u jedan od parkova za 10 dolara. Odatle je Par lansirao dron i snimio sve ulice i kuće, ostvarivši svoju misiju da „jednom zauvek dovrši Google mape“, kako se našalio u opisu videa.

Podeljene reakcije i odbrana javnog interesa

Očekivano, stanovnici nisu bili zadovoljni. Predsednik udruženja vlasnika kuća u Severnom Ouksu, Endru Hokins, navodno razmatra pravne korake protiv Para. S druge strane, brojni komentatori na YouTubeu podržali su njegov poduhvat.

„Savršen primer Streisand efekta“, napisao je jedan korisnik, aludirajući na Streisand effect - fenomen u kojem pokušaji skrivanja informacija dovode do njihovog još većeg širenja.

Par je objasnio da je njegova misija imala i širi cilj. „Mape su javna infrastruktura. Imati nepotpunu mapu ne koristi nikome“, izjavio je. Dodao je da ceni privatnost, ali i vidi vrednost u mogućnosti da se svet istražuje bez napuštanja doma. „Fascinantno je što možemo da vidimo ulične prizore gotovo bilo gde u zemlji i svetu“, rekao je.

Zanimljivo, Google je uklonio Parove slike nedelju dana nakon što ih je objavio, ali je on na to odgovorio objavljivanjem novih snimaka.

pročitajte još Mesec je jedan od ključnih astroloških faktora: Evo šta sve otkriva o vama

Autor: Marija Radić