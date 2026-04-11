Zašto Vaskrs nikad nije istog datuma? Mnogi ovo ne znaju, a evo i zbog čega pravoslavci i katolici ne slave istog dana

Vaskrs je najvažniji hrišćanski praznik i spada u takozvane "pokretne" praznike, što znači da nema fiksan datum u kalendaru.
Pravoslavci i katolici ne slave Vaskrs svake godine istog dana, iako se povremeno dešava da se datumi poklope. Takav slučaj bio je prethodne godine, kada je ceo hrišćanski svet ovaj veliki praznik obeležio istovremeno.
Uskrs je najvažniji hrišćanski praznik i spada u takozvane "pokretne" praznike, što znači da nema fiksan datum u kalendaru. Uvek se slavi u nedelju, ali se tačan dan određuje prema posebnom crkvenom pravilu – pada u prvu nedelju nakon prvog punog Meseca posle prolećne ravnodnevice. Iza ove formule kriju se složeni proračuni, istorijski uticaji i kombinacija solarnog i lunarnog kalendara.
Razlike u obeležavanju Vaskrsa između katolika i pravoslavaca nastale su nakon reforme kalendara u 16. veku, kada je uveden gregorijanski kalendar. Katolička crkva ga je prihvatila, dok pravoslavne crkve i dalje koriste julijanski kalendar, zbog čega danas postoji razlika od 13 dana u računanju vremena.
Dodatno, pravoslavni Vaskrs se određuje i u odnosu na jevrejski praznik Pashu, pa nikada ne može biti pre njega, što dodatno utiče na razliku u datumima. Upravo zbog svih ovih pravila, Uskrs može pasti u širokom vremenskom rasponu, od kraja marta do početka maja, a poklapanje datuma, poput onog iz prethodne godine, ostaje relativno retka pojava.
Evo kada će se opet poklopiti Vaskrs
Ne postoji precizna dinamika kada pričamo o "poklapanjima" datuma Vaskrsa kod pravoslavaca i katolika. Ipak, ako pogledate datume kada su obe konfesije slavile ovaj praznik na isti dan, može se videti da se to obično dešava na tri godine. Ali se, recimo, poslednji put ovaj datum "poklopio" 2017. godine.
Ovo su datumi kada smo zajedno slavili i kad ćemo slaviti Vaskrs:
2010. - 4. april
2011. - 24. april
2014. - 20. april
2017. - 16. april
2025. - 20. april
2028. - 16. april
2031. - 13. april
2034. - 9. april
2037. - 5. april
2040. - 1. april
2043. - 3. maj
2046. - 29. april
Autor: S.M.