Nova internet prevara: Lažne Epl poruke o punom iCloud prostoru - budite oprezni

Prevara koja šalje preteće poruke u ime Epla dobila je na obimu. Više korisnika Ajfona prijavilo je da dobijaju mejlove u kojima se navodi da je iCloud prostor za skladištenje pun, i da će svi njihovi podaci biti obrisani ako ne plate.

Iza ovih mejlova ne stoji Epl, već prevaranti koji žele da ukradu vaše bankarske podatke, prenosi The Guardian.

Ako već neko vreme dobijate stvarna obaveštenja od Epla koja govore da je iCloud prostor za skladištenje pun, znači da se dokumenti više ne čuvaju u bekapu, a fotografije koje pravite se ne otpremaju.

Ljudi su se odupiralu pokušajima da plaćaju nekoliko evra mesečno za više prostora za skladištenje. Mnogima se dešavalo da se u inboksu pojavi mejl koji govori da je vaš nalog blokiran i da ćefotografije i video-snimci uskoro biti obrisani. Da bi ih sačuvali, morate odmah da uradite nadogradnju.

Sledećeg dana dobijate još jedan mejl u kojem se kaže da će, ako ne preduzmete mere, svi vaši podaci biti obrisani na navedeni datum.

Kako funkcioniše ova metoda prevare

Oba mejla sadrže link preko kojeg možete da "nadogradite" iCloud prostor za skladištenje. Međutim, iza ovih pretećih poruka ne stoji Epl, već prevaranti koji pokušavaju da vas navedu da kliknete na zlonamerni link.

Taj link može vas odvesti na nešto što deluje autentično, ali je zapravo lažna veb stranica, napravljena da prikupi bankarske i lične podatke korisnika. Ako unesete svoje bankarske podatke ili izvršite uplatu, prevaranti bi mogli da pokušaju da ukradu novac ili da prodaju tvoje podatke drugim kriminalcima na dark webu.

Ova prevara može delovati uverljivo jer lažni mejlovi mogu da se poklapaju sa stvarnim porukama od Epla, koje te obaveštavaju da si ostao bez prostora za skladištenje i podstiču da izvršite nadogradnju.

"Svaki Epl korisnik treba da zna za ovu ružnu prevaru koja pravi haos", upozorila je britanska organizacija za zaštitu potrošača Which u nedavnoj objavi na Fejsbuku, u kojoj upozorava na ovu vrstu prevare.

Kako izgledaju preteće poruke

Postoji više varijanti ove prevare.

Jedan mejl koji je analizirao The Guardian u naslovu ima: "Zaključao sam ti nalog! Fotografije i video-snimci će ti biti obrisani (datum). Ograničenje skladišta je dostignuto. Rvoj iCloud nalog je dostigao maksimalni kapacitet skladištenja".

Neki od ovih lažnih mejlova deluju još alarmantnije.

Jedan ima naslov: "Plaćanje nije uspelo za obnovu cloud skladišta".

U skoro svim slučajevima postoji link na koji možete da kliknete kako bi ažurirali način plaćanja ili upravljali prostorom za skladištenje.

Ako ne odgovorite, prevaranti mogu da pokušaju da vas pritisnu mejlom "poslednjeg upozorenja".

"Pokušali smo da vas kontaktiramo više puta ranije, ali nismo dobili odgovor. Ako ne rešite problem danas, svi vaši podaci će biti potpuno obrisani, uključujući vaše fotografije i video-snimke", navodi se u jednoj poruci koju je video The Guardian.

The Guardian savetuje da, ako dobijete ovakve poruke, treba da ih obrišete ili ignorišete i da ne klikćete ni na jedan link. Ako ipak kliknete na link, nemojte deliti nikakve lične informacije.

Autor: S.M.