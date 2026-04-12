INSTAGRAM UVODI NOVO PRAVILO: Korisnici BESNI - ljudi strahuju od zloupotrebe

Instagram je konačno omogućio uređivanje komentara. Iako se na prvi pogled čini kao mala promena, ova opcija zapravo ima veliki značaj za način komunikacije na ovoj društvenoj mreži.

Ranije, ukoliko bi korisnik napravio grešku u komentaru – bilo da je u pitanju tipfeler ili loše sročena rečenica - jedina opcija bila je da komentar obriše i ponovo ga napiše. To je često pravilo zabunu u razgovorima i prekidalo prirodan tok diskusije.

Nova funkcija upravo rešava taj problem, jer sada korisnici mogu da izmene već objavljeni komentar bez njegovog brisanja. Na taj način razgovori ostaju jasniji, uredniji i prirodniji za praćenje.

Izmene moguće samo u roku od 15 minuta

Međutim, ova opcija ima važno ograničenje - komentari se mogu menjati samo u roku od 15 minuta od objavljivanja. Nakon isteka tog vremena, mogućnost izmene nestaje i komentar ostaje u prvobitnom obliku trajno.

U tom vremenskom okviru od 15 minuta, korisnici mogu više puta da uređuju svoj komentar, bez ikakvog ograničenja. To znači da mogu ispraviti greške, promeniti stil pisanja ili potpuno preformulisati poruku.

Takođe, svaka izmena će biti vidljiva drugim korisnicima. Pored komentara će stajati oznaka "edited", koja jasno pokazuje da je sadržaj naknadno menjan.

Možete samo da menjate tekst, slike ne

Međutim, Instagram nije uveo mogućnost pregleda istorije izmena, pa ostali korisnici ne mogu da vide šta je tačno promenjeno u komentaru. Vidljivo je samo to da je komentar naknadno uređen.

Postoji i još jedno ograničenje - mogu se menjati isključivo tekstualni delovi komentara. Slike, kao i drugi eventualni prilozi, ostaju nepromenjeni. To znači da korisnici ne mogu naknadno dodavati niti uklanjati multimedijalni sadržaj iz već objavljenog komentara.

Na ovaj način Instagram nastoji da održi stabilnost i jasnoću komunikacije, uz ograničene izmene koje ne menjaju suštinu originalne objave.

Opcija otvara prostor za manipulaciju?

Ova funkcija se trenutno postepeno uvodi korisnicima širom sveta, a očekuje se da će u narednom periodu postati dostupna svima. Kao i kod mnogih prethodnih Instagram novina, ova promena prati trend koji je već prisutan na drugim platformama, gde je uređivanje objava nakon objavljivanja odavno standard.

Stručnjaci ocenjuju da bi ova opcija mogla da unapredi kvalitet komunikacije, jer manje grešaka i jasnije poruke mogu doprineti smislenijim i urednijim diskusijama. Međutim, postoje i drugačija mišljenja - neki upozoravaju da ovakva mogućnost može otvoriti prostor za zloupotrebu.

Naime, korisnik može izmeniti komentar nakon što je već dobio reakcije drugih, čime se može promeniti prvobitni kontekst razgovora i potencijalno uticati na to kako ga drugi tumače.

Mnogima smeta činjenica što neće imati uvid u to šta je tačno izmenjeno u komentaru.

Često se dešava da ljudi u trenutku emocija napišu nešto impulsivno, a zatim pokušaju da ublaže ili promene ton uređivanjem komentara. Iako to može delovati kao pozitivna stvar, drugi korisnici koji su već pročitali originalnu verziju mogu reagovati na sadržaj koji više ne postoji, što stvara nesklad između onoga što je napisano i onoga što je zapamćeno.

Takođe, kada se vidi oznaka da je komentar izmenjen, ali bez prikaza konkretnih promena, ostaje prostor za sumnju i tumačenja. Korisnici se tada pitaju da li je reč o sitnim ispravkama ili o potpunoj promeni poruke.

Ova opcija može uticati i na način komunikacije na platformi. Neki bi se mogli manje truditi pri pisanju, oslanjajući se na mogućnost kasnije izmene, što može dovesti do brzopletih i manje promišljenih komentara.

Ipak, ograničenje od 15 minuta uvedeno je kako bi se smanjila mogućnost zloupotrebe. Ideja je da se omoguće ispravke grešaka, a ne potpuno menjanje smisla poruke nakon dužeg vremena. Time Instagram pokušava da pronađe balans između veće slobode korisnika i kontrole sadržaja.

Autor: Iva Besarabić