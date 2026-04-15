POJAVILE SE NOVE INFORMACIJE O POTONUĆU TITANIKA: Otkriveno zbog čega je brod potonuo

Mornarički pukovnik i podmorničar Milan Komar rekao je danas da je razlog potonuća Titanika pre 114 godina greška komandnog sastava broda i naveo da je do sada oko 140 osoba otišlo da vidi olupinu.

“Razlog je greška komandnog sastava broda. Tada nije bilo radara ni ovovremenskih pomagala. Sve je bilo prepušteno oficirima koji su bili na komandnom mostu i njihovim pomoćnicima”, rekao je Komar.



Kako je naveo, nije dokazano kakve su bile okolnosti u trenutku kada je brod potonuo.

“Kapetan broda nema smene, to je tako u svim mornaricama. On nema smenu već povremeno kontroliše brod. Tri njegova pomoćnika su ti ljudi koji treba da u svakom deliću sekunde vide šta je ispred njih, šta je levo ili desno. Po mom mišljenju greška je razlog potonuća”, objasnio je Komar.

On je rekao da je već bilo kasno da brod krene levo i istakao da je zato udario u ledenu santu.

“Bila je data komanda da brod krene levo, međutim, već je bilo kasno tako da je desni bok u dužini od jedno 150 metara bio pocepan. Trup i sve ostalo je bilo pocepano češanjem o tu ledenu hridinu”, rekao je Komar.

Kako je naglasio, Titanik je u to vreme važio za najbezbedniji i nepotopiv brod.

“Prema najavi i rezultatima gradnje, Titanik je bio svetsko čudo. Sve ono što je tada svetska ekonomija posedovala, bilo je deo opremanja tog broda. On je krenuo na to svoje prvo slavljeničko putovanje, na brodu je bilo i mnogo milijardera koji su hteli da pokažu da su oni tu bili”, rekao je Komar.

Govoreći o tome zašto svi ljudi nisu bili spaseni, Komar je naveo da su bogati ljudi imali prednost.

“Jezive su bile okolnosti kada su ljudi završili u vodi. Došlo je do ekspresne hipotermije”, naglasio je Komar.

On je naveo da postoje teorije prema kojima je brod možda zamenjen ili namerno potopljen i naglasio da je to plod mašte.

Komar je rekao da je potonuće Titanika i danas jeziva opomena svima koji prave brodove.

“U međuvremenu su stasale svetske klasifikacijske kuće koje suvereno vladaju sistemom kvaliteta, kontrole, nacrta, do onog poslednjeg premaza. Bez njih danas u svetu ne može da se napravi nikakvo plovilo”, rekao je Komar.

On je naveo da je u rizičnim situacijama najvažnija prisebnost, stručno znanje i reflex koji se, prema njegovim rečima, brusi od početka karijere do momenta kada treba doneti odluku.

“Ja sam dva puta bio na ivici između života i smrti. Snašli smo se, znali smo posao i spasili smo se. Kad se ovlada materijom i kad se prođe niz manje ili više opasnih situacija i kad se ovlada nekakvim sposobnostima, onda su ljudi ti koji mogu da diktiraju i da vladaju atmosferom”, rekao je Komar.

On je poručio da će Titanik još mnogo godina fascinirati ljude širom sveta i naveo da je do sada oko 140 ljudi otišlo do olupine Titanika.

Autor: S.M.