Priča o baki Milevi iz Aleksinca šokirala sve: U poznim godinama joj navodno ponovo nikli zubi, USLEDIO OBRT

Priča o baki Milevi iz Aleksinca i danas se prepričava tek među starijim generacijama, ali detalji njenog života zvuče gotovo nestvarno. Njena sudbina, kako se navodi, bila je isprepletana događajima koji bi i najmaštovitije ostavili bez daha.

Ova neobična žena svojevremeno je privukla pažnju javnosti, a o njoj je pisao i list "Pravda", otkrivajući detalje iz njenog života, kao i stihove koje je rado govorila, i to u poznim godinama, kada je, prema tadašnjim navodima, već bila zakoračila u drugi vek života.



Kako prenosi Fejsbuk stranica "Aleksinac večiti grad", u poznim godinama pojavila se i gotovo neverovatna tvrdnja da su joj oko stote godine navodno ponovo izrasli zubi.

Imala je šestoro dece, 18 unučadi, 21 praunučad i 14 čukununučadi. Uprkos godinama, navodno je bila bistrog uma, dobro je čula i mogla da udene konac u najsitniju iglu.



Najmlađi sin Dragoljub sa fotografije imao je 60 godina, dok je najstariji unuk imao 45.

Ipak, u celoj priči pojavljuje se i važan istorijski obrt. Proverom crkvenih knjiga u crkvi Svetog Nikole u Aleksincu pronađen je podatak da je Mileva rođena 1853. godine, kao ćerka Jefte Stojanovića iz Aleksinca i Živke, ćerke Goluba Dačića iz Bovna.

Prema tim podacima, 1938. godine imala je 85 godina, a zabeleženo je i da se venčala 1872. godine.



Na kraju, priča o baki Milevi ostaje negde između istorije i predanja. Bez obzira na brojke i različita tumačenja, ona je postala simbol jednog vremena, života koji se živeo dugo i bogato, i priče koja i danas budi radoznalost i divljenje.

Autor: S.M.