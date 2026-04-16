BIZARNO! U nekim zemljama 40. rođendan je ZABRANJENA TEMA: Ljudi ga ne slave, ne čestitaju, a razlog će vas ŠOKIRATI!

Iako zvuči kao urbana legenda, ovo sujeverje je duboko ukorenjeno u delu Evrope i i dalje utiče na ponašanje hiljada ljudi svake godine.

Rođendan koji se preskače

Za razliku od svih ostalih jubileja koji se obeležavaju uz veliku buku, 40. rođendan u određenim kulturama često ostaje bez takvih proslava. Ne retko, čak i bez čestitki.

Kod nekih ljudi to ide toliko daleko da:

- Odbijaju da organizuju slavlje

- Mole prijatelje da im ne čestitaju javno

- Izbegavaju i samu temu

A onda, sledeće godine, sve normalno, 41. se slavi najnormalnije.

Zašto baš 40?

Odgovor nije jednostavan, jer se radi o mešavini religije, istorije i narodnih verovanja.

Broj 40 ima posebno mesto u hrišćanskoj tradiciji:

- 40 dana posta

- 40 dana nakon smrti – ključan pomen

- 40 godina lutanja u biblijskim pričama

Zbog toga ovaj broj simbolizuje prelaz, kraj jednog ciklusa, pa čak i susret sa nečim neizvesnim.

U narodnom tumačenju, to je vremenom dobilo tamniji prizvuk - broj 40 počeo je da se povezuje sa smrću i „lomovima“ u životu.

Veza sa smrću koja mnoge uznemirava

U pravoslavnoj tradiciji, 40. dan nakon smrti smatra se trenutkom kada duša završava svoj put.

Naravno, ovo nije religijsko pravilo, već čisto sujeverje. Ali dovoljno snažno da opstane do danas.

Gde se ovo verovanje najviše poštuje

Najizraženije je u istočnoj Evropi, naročito u Rusiji i okolnim zemljama, gde mnogi ljudi i dalje ozbiljno shvataju ovu tradiciju.

U nekim sredinama, posebno među starijima, smatra se gotovo „nepristojnim“ praviti veliku proslavu za 40. rođendan.

Drugde, poput Balkana, ovo verovanje postoji – ali više kao zanimljiva priča nego kao strogo pravilo. Ipak, nije retkost da neko kaže:

„Ma preskočiću ove godine, za svaki slučaj.“

Većina ljudi danas ovo ipak ne shvata ozbiljno.

Priča o 40. rođendanu nije priča o zabrani - već o simbolici. O tome kako brojevi, običaji i strahovi mogu da prežive vekove i utiču na nas i danas.

