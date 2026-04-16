Prevara na polaganju vozačkog ispita šokirala čak i policiju: Koristi se oprema kao u špijunskim filmovima

Španska policija razotkrila je neobičan i visoko sofisticiran način varanja na testovima za vozačku dozvolu, koji više liči na scenu iz špijunskog filma nego na klasičan ispit.

Kandidati su, prema navodima vlasti, koristili specijalno izrađene naočare sa skrivenim kamerama, kao i gotovo nevidljive slušalice, kako bi u realnom vremenu dobijali tačne odgovore od pomagača koji su se nalazili izvan ispitne prostorije.

Oprema je toliko minijaturna i diskretna da ju je bilo izuzetno teško uočiti tokom standardne kontrole pre početka ispita.

Kako je funkcionisala “pametna” šema varanja

Za razliku od uobičajenih pametnih naočara, ovi modeli imali su mikro kameru ugrađenu direktno u okvir, najčešće u deo mosta naočara.

Tokom ispita, kamera je snimala pitanja i slala ih putem interneta osobi sa druge strane sistema. Ta osoba je zatim brzo pronalazila tačne odgovore i prenosila ih kandidatu kroz minijaturnu slušalicu, postavljenu duboko u uho, gotovo neprimetnu spolja.

Na taj način kandidati su dobijali odgovore u realnom vremenu, bez direktnog kontakta sa spoljnim pomagačem u prostoriji.

Stroge kazne i nulta tolerancija

Španske vlasti su zbog ovakvih slučajeva dodatno pooštrile mere i kontrole na ispitima za vozačku dozvolu.

Svako ko bude uhvaćen u korišćenju elektronskih uređaja za varanje suočava se sa novčanom kaznom od 500 evra, trenutnim padanjem na ispitu, kao i zabranom ponovnog polaganja u trajanju od šest meseci.

Autor: Marija Radić