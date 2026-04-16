Pronašla je sliku sa letovanja iz 1997. i shvatila ko je zapravo njen suprug: Od šoka su joj se oduzele noge (FOTO)

Ljubavne priče često znaju da iznenade neobičnim obrtima, ali priča mladog para iz Britanije zvuči kao scenario za romantični film. Hajdi Alis Parker i Ed Savit upoznali su se kao odrasli ljudi, zaljubili se i započeli zajednički život — ne sluteći da su se zapravo sreli mnogo ranije, još kao deca.

Poznanstvo koje je počelo sasvim obično

Njihova priča, barem na prvi pogled, počinje sasvim obično. Ed se uselio u kuću u kojoj je Hajdi ranije živela tokom studija, pa je odlučio da je kontaktira kako bi mu pomogla oko jedne sitnice.

Još 2011. godine poslao joj je poruku na Fejsbuku sa jednostavnim pitanjem — kako da uključi mašinu za veš. Iako je dobio odgovor koji mu je bio potreban, tu se komunikacija nije završila. Naprotiv, njihovo dopisivanje se nastavilo, sve prirodnije i opuštenije.

Ubrzo su shvatili da imaju mnogo zajedničkih tema, a digitalni razgovori su polako prerasli u nešto više.

Ljubav na prvi susret

Nakon perioda dopisivanja, odlučili su da se konačno upoznaju uživo. Susret se dogodio tokom jednog izlaska — i tada je, kako kažu, sve „kliknulo“.

Od tog trenutka postali su nerazdvojni. Njihova veza se razvijala brzo, ali stabilno, a osećaj da su pronašli „pravu osobu“ bio je obostran. Već posle nekoliko godina, bilo je jasno da žele da provedu život zajedno.

Veridba kao iz romantičnog filma

Godine 2015. Ed je odlučio da napravi sledeći korak. Tokom jedne šetnje, u opuštenoj i intimnoj atmosferi, zaprosio je Hajdi.

– Bili smo u šetnji kada me je Ed zaprosio. Došli smo kući i tamo me je sačekalo još jedno iznenađenje — žurka na kojoj su bili svi naši prijatelji. Bilo je predivno – ispričala je Hajdi.

Ovaj trenutak bio je samo još jedna potvrda njihove posebne veze, ali prava neverovatna priča tek je sledila.

Fotografije koje su promenile sve

Nekoliko godina kasnije dogodilo se nešto potpuno neočekivano. Hajdina majka joj je poslala stare fotografije sa porodičnog letovanja u Turskoj iz 1997. godine, kada je Hajdi imala svega šest godina.

Na fotografijama se, osim male Hajdi, nalazio i plavokosi dečak sa kojim se svakodnevno igrala tokom deset dana odmora. Bio je to bezazlen dečji susret koji je vremenom pao u zaborav.

Međutim, kada je Ed pogledao fotografije, usledio je šok.

Na njima je bio — on.

Saznanje da su se upoznali još kao deca, decenijama pre nego što su se ponovo sreli kao odrasli ljudi, bilo je gotovo nestvarno.

– Morala sam da legnem koliko sam se šokirala. Ne verujem u čuda, ali ovo saznanje mi je doslovno promenilo život. Ne sećam se skoro ničega sa tog letovanja, osim da smo sestre i ja imale druga sa kojim smo se igrale kozmetičkog salona na plaži i lakirale mu nokte – ispričala je kroz smeh Hajdi.

Ovaj detalj dao je potpuno novu dimenziju njihovoj vezi — kao da ih je sudbina spojila još tada, mnogo pre nego što su toga postali svesni.

Venčanje i simboličan povratak na početak

Hajdi i Ed su se venčali 2017. godine, okruženi porodicom i prijateljima, krunišući svoju neobičnu ljubavnu priču.

Za medeni mesec nisu dugo razmišljali o destinaciji. Izbor je bio simboličan i emotivan — vratili su se u Tursku, na mesto gde su se prvi put sreli kao deca.

Taj krug se zatvorio na način koji retko ko može da doživi.

Autor: D.Bošković