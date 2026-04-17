Godinama vozite auto, a ne znate čemu ovo služi: Ništa na šoferšajbni nije tu bez razloga

Ima detalja na automobilu koje svakodnevno gledamo, a da im nikada ne pridamo značaj. Deluju kao sitnica, gotovo dekorativno rešenje, ali njihova prava funkcija otkriva koliko su savremena vozila zapravo pažljivo dizajnirana. Tek kada se zagledate malo bolje, postaje jasno da iza tog nevažnog detalja stoji ozbiljna tehnička logika.

Većina vozača primeti crne tačkice uz ivice vetrobranskog stakla, ali retko ko zna čemu one zapravo služe.

Iako postoje različite pretpostavke - od senzora do antena - njihova funkcija je znatno praktičnija i direktno utiče na sigurnost i dugotrajnost vozila.

Reč je o takozvanoj frit traci, posebnom sloju crne boje koji je trajno utisnut u staklo. Njena osnovna uloga je da poboljša prianjanje lepka kojim je šoferšajbna spojena sa karoserijom, čime se obezbeđuje čvrst i stabilan spoj.

Tačkasti prelaz između crne ivice i providnog dela stakla nije tu samo zbog estetike. On ima važnu tehničku funkciju - omogućava postepeni prelaz temperature.

Naime, tamni deo stakla se zagreva brže od ostatka površine, pa bi bez ovog nijansiranja moglo doći do naprezanja i deformacija usled naglih temperaturnih razlika.

Upravo zahvaljujući tim tačkicama, smanjuje se rizik od oštećenja stakla tokom ekstremnih uslova, poput letnjih vrućina ili zimskog odmrzavanja.

Kod pojedinih automobila, ova zona se proteže i na srednji gornji deo vetrobrana, između štitnika za sunce, gde dodatno pomaže u zaštiti od jakog sunčevog zračenja i povećava komfor tokom vožnje.

Na prvi pogled beznačajne, ove sitne crne tačkice imaju ključnu ulogu, ne samo u estetici, nego i u bezbednosti, izdržljivosti i svakodnevnom iskustvu vožnje.

Autor: Marija Radić