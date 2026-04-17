Kineski proizvođač patentirao toalet ugrađen u sedište automobila: Aktivira se glasovnom komandom

Kineski proizvođač automobila Seres dobio je patent za neobičan izum koji omogućava korišćenje toaleta direktno u kabini vozila.

Ovaj sistem je sakriven ispod suvozačevog sedišta i aktivira se jednostavnom glasovnom komandom ili pritiskom na dugme. Inženjeri navode da je cilj ovog patenta da olakša duga putovanja i kampovanja bez potrebe za zaustavljanjem.

Mehanizam funkcioniše tako što se toalet izvlači iz donjeg dela sedišta kada je to potrebno. Čitav sistem je opremljen posebnim ventilatorom i izduvnom cevi koja izbacuje neprijatne mirise van automobila. Prema dokumentaciji iz kancelarije za intelektualnu svojinu, ovo rešenje maksimalno koristi prostor u unutrašnjosti vozila.

Kako se održava higijena u mobilnom toaletu

Otpad se prikuplja u posebnom rezervoaru koji korisnik mora ručno da isprazni. Jedna od najzanimljivijih funkcija je rotirajući grejač koji služi za isparavanje tečnosti i sušenje preostalog otpada. Na ovaj način se smanjuje zapremina sadržaja i olakšava proces čišćenja nakon putovanja.

Kinesko tržište električnih automobila postalo je preplavljeno neobičnim funkcijama jer se brendovi bore za pažnju kupaca. Već smo viđali automobile sa ugrađenim frižiderima, sistemima za karaoke i sedištima za masažu. Seres je jedna od retkih kompanija, pored brenda BYD, koja ostvaruje profit u ovoj oštroj konkurenciji.

Istorija neobičnih dodataka u luksuznim vozilima

Iako ideja zvuči potpuno novo, ugrađeni toaleti su se retko pojavljivali u istoriji automobilizma. Još pedesetih godina prošlog veka, jedna verzija modela Rolls-Royce Silver Wraith imala je toalet ispod suvozačevog sedišta. Danas se ovakvi dodaci uglavnom sreću samo u autobusima koji saobraćaju na veoma dugim relacijama.

Kompanija Seres i njihov brend Aito su poznati po proizvodnji velikih sportskih terenaca sa mnogo prostora. Trenutno se njihova vozila najviše prodaju u Kini, ali se ubrzano šire na tržišta Evrope i Bliskog istoka. Još uvek nije potvrđeno da li će se ovaj patent naći u serijskoj proizvodnji ili će ostati samo zanimljiva ideja.

Analitičari upozoravaju da se mnoge kineske firme suočavaju sa krizom zbog velikih troškova inovacija. Ipak, Seres nastavlja da ulaže u bizarna rešenja kako bi se izdvojio iz mase sličnih modela. Budućnost putovanja možda zaista donese mogućnost da više nikada ne tražite benzinsku pumpu zbog toaleta.

