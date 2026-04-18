DA LI VAS LAŽU? Tri jasna znaka koja odaju svaku osobu, obratite pažnju na pokret oka koji traje samo SEKUNDU!

U svetu gde su reči često samo paravan, govor tela ostaje jedini nepogrešivi svedok istine. Bivši agenti FBI i stručnjaci za bihevioralnu psihologiju, poput čuvenog doktora Pola Ekmana, tvrde da ljudsko lice neprestano emituje "mikro-ekspresije" – nesvesne pokrete koji traju delić sekunde i otkrivaju prave emocije, čak i kada osoba pokušava da ih sakrije.

Kako prenosi portal Psychology Today, postoje tri ključna signala koja skoro niko ne može da kontroliše:

1. "Ples očiju" – smer otkriva nameru

Stručnjaci ističu da su oči ogledalo onoga što se dešava u mozgu. Kada osoba konstruiše laž (odnosno "izmišlja" sliku u glavi), njene oči se često nesvesno pomeraju ka gore i udesno. S druge strane, ako se osoba priseća stvarnog događaja, oči najčešće idu ka gore i ulevo. Ovaj pokret traje veoma kratko, ali je ključan pokazatelj da li sagovornik "kreira" novu stvarnost ili se seća postojeće.

2. Mikro-trzaj usana ili "skriveni osmeh"

Kada neko laže, često se javlja asimetrija na licu. Jedan ugao usana može se blago podići u nečemu što psiholozi nazivaju "užitak u prevari". To je onaj sekundarni impuls gde mozak oseća blago zadovoljstvo jer misli da je uspeo da vas prevari. Takođe, često stiskanje usana dok osoba sluša vaše pitanje ukazuje na to da suzbijaju informaciju koju ne žele da izgovore.

3. Barijera rukama i dodirivanje nosa

Doktor Alan Piz, svetski poznat stručnjak za govor tela, u svojim istraživanjima navodi da lažovi često nesvesno dodiruju nos ili pokrivaju usta dok govore. Razlog je fiziološki: kada lažemo, tkiva u nosu mogu blago da nabreknu zbog pojačanog krvnog pritiska, što izaziva svrab. Takođe, stvaranje barijere rukama (prekrštene ruke ili postavljanje predmeta između vas) jasan je znak da se osoba oseća nelagodno i da pokušava da se zaštiti od "razotkrivanja".

SAVET STRUČNJAKA: Nikada ne donosite zaključak na osnovu samo jednog znaka. Pravi majstori u čitanju ljudi traže "klastere" – grupu od najmanje dva ili tri signala koji se pojavljuju istovremeno. Ako oči "beže" desno, a ruka ide ka nosu, šanse da vas sagovornik obmanjuje su veće od 90 odsto!

Autor: D.S.