VAŽAN DAN ZA VERNIKE: Obeležava se prepodobni Georgije Ispovednik, poštovan kao čudotvorac, ali to nije sve

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Prepodobnog Georgija Ispovednika, svetitelja koji je zbog odbrane poštovanja ikona bio progonjen i upokojen u izgnanstvu oko 816. godine.

Zbog svoje velike dobrote, koju je stekao dugotrajnim podvigom i asketskim životom, Georgije je izabran i postavljen za mitropolita mitilenskog. Svoju dužnost obavljao je revnosno i mudro, brinući o poverenom mu narodu sve do starosti.

Međutim, u vreme progona pod carem Lavom Jermeninom, koji je odbacivao poštovanje svetih ikona, ovaj starac je pozvan u Carigrad na sabor episkopa, koji je, po carevoj želji, trebalo da ukine ikonopoštovanje.

Georgije nije samo odbio da se povinuje carevoj volji, već je zajedno sa drugim hrabrim episkopima ustao u odbranu svetih ikona. Zbog toga je bio izložen poruzi i prognan u Herson, gde je u siromaštvu i teškim uslovima proveo ostatak svog života.

Upokojio se oko 816. godine, a zbog svoje pravednosti i ljubavi prema Gospodu Isusu Hristu bio je poštovan kao čudotvorac i za života i posle smrti.

