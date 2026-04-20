KUPILI MAGARCU SREĆKU I DOBILI BOGATSTVO! Postali su milioneri, a evo šta je posle bilo sa životinjom (FOTO)

Dok se danas dobitnici na lutriji uglavnom kriju, pre skoro devet decenija jedan neobičan "srećnik" postao je zvezda cele tadašnje Kraljevine. U aprilu 1937. godine, Jagodina je bila centar pažnje zbog dobitka od tadašnjih neverovatnih 50.000 dinara.

Loz kupljen na ime magarca Conje

Sve je počelo u kafani „Jovačka zadruga“. Vlasnik kafane Milovan Jovanović, jagodinski kafedžija Đurđe Đurđević i bivši kafedžija Tasa Marić, odlučili su da okušaju sreću. Na nagovor prodavca, kupili su četvrtinu loza, a svaki je uložio po 12,5 dinara.

Dogovor je bio nesvakidašnji: loz su kupili u ime svog zajedničkog magarca Conje! Kako životinja nije mogla da se potpiše, tiket je zvanično zaveden na ime kafedžije Jovanovića.

Slavlje uz violiniste i "Moravac" pivo

Kada je stigla vest da je loz dobitni, u Jagodini je nastalo opšte narodno veselje. Proslava se selila iz kafane u kafanu, a sve je pratio čuveni jagodinski violinista Pule.

Glavna zvezda večeri bio je upravo magarac Conja. Vlasnici su mu u znak zahvalnosti za donetu sreću priredili kraljevski tretman:

- Promena imena: Od milošte su mu promenili ime u Čakar.

- Počasno mesto: Magarac je bio prisutan na samoj proslavi, tik uz sto prepun jela i pića.

Jagodinsko pivo: Na sačuvanim fotografijama vidi se da se nazdravljalo čuvenim svetlim pivom "Moravac", koje se tada proizvodilo u lokalnoj pivari.

Muzej čuva uspomenu

Ova anegdota bi verovatno bila zaboravljena da je od zaborava nije sačuvao Muzej grada Beograda. Fotografije ovog neobičnog slavlja objavljene su na društvenim mrežama Muzeja upravo sredinom aprila, kada se navršilo tačno 89 godina od ovog srećnog događaja.

Ova priča ostaje kao svedočanstvo o nekim vedrijim vremenima i jagodinskom duhu koji ni danas ne jenjava.

Autor: D.S.