Sutra slavimo čak ŠEST SVETITELJA: Veruje se da donose mir, a evo šta obavezno treba da uradite

Sutra, 21. aprila, pravoslavni vernici slave uspomenu na šestoricu svetih apostola iz broja Sedamdesetorice: Irodiona, Agava, Rufa, Asinkrita, Flegonta i Ermiju.

Iako nisu bili među prvom dvanaestoricom Hristovih učenika, njihova uloga u širenju hrišćanstva bila je nemerljiva, a njihova žrtva ostala je upisana u temelje vere.

Ko su bili ovi sveti ljudi?

Svi oni bili su rođaci ili bliski saradnici glavnih apostola, pre svega svetog Petra i Pavla.

Sveti Irodion bio je srodnik apostola Pavla. stradao je mučenički od strane nevernika koji su ga tukli kamenjem i štapovima, ali je on, veruje se, čudom preživeo kako bi nastavio da propoveda, pre nego što je konačno posečen mačem sa svetim Petrom u Rimu.

Sveti Agav imao je dar proricanja. U Svetom pismu se pominju njegova dva proročanstva - o velikoj gladi u celom svetu i o hapšenju apostola Pavla.

Sveti Ruf, Asinkrit, Flegont i Ermija bili su episkopi u različitim gradovima, gde su neumorno širili jevanđelje i stradali zbog svoje nepokolebljive vere.

Običaj za ovaj praznik:

Običaj nalaže da se na ovaj dan izgovori kratka molitva za mir u kući i zdravlje ukućana:

"Apostoli sveti, molite Milostivoga Boga, da oproštaj grehova podari dušama našim."

Isto tako, valjalo bi da se svi koji su u svađi ili zavadi, pomire i pruže ruku pomirenja. Da krenu zajedničkim putem u nove poduhvate uz međusobnu podršku.

U Srpskoj pravoslavnoj crkvi se ne tretira kao crveno slovo.

pročitajte još

KUPILI MAGARCU SREĆKU I DOBILI BOGATSTVO! Postali su milioneri, a evo šta je posle bilo sa životinjom (FOTO)

VERNICI SLAVE SVETE APOSTOLE: Ovaj praznik se smatra jednim od najvažnijih - evo zbog čega

Društvo

VEČERAS U PONOĆ OBAVEZNO URADITE JEDNU STVAR: Sutra je veliki praznik, verovanje nalaže važan običaj

Društvo

DANAS RANO UJUTRU OBAVEZNO URADITE OVO! Slavimo velikog sveca, običaj ne sme da se PREKRŠI

Društvo

SUTRA NE SMETE BITI NERVOZNI: Ovo su običaji za svetog Luku

Društvo

AKO OVO NE URADITE, VERUJE SE DA ĆE VAS STIĆI KAZNA! Sutra slavimo Svetog Jovana, jednu stvar obavezno uradite ujutru

Društvo

Slavimo SVETOG APOSTOLA ANDRONIKA i JUNIJU: Ovo valja uneti u kuće