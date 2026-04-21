AKTUELNO

Extra

SVETSKO ČUDO IZ JOHANESBURGA: Ima samo 6 godina i već je objavila TRI KNJIGE! Mala Tlotlo postala biznis senzacija – njena priča inspiriše milione! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Dok se njeni vršnjaci tek upoznaju sa slovima, šestogodišnja Tlotlo Tšeki (Tlotlo Tsheki) iz Johanesburga već je postala ozbiljna autorka i ilustratorka! Ova neverovatna devojčica iz Južnoafričke Republike osvojila je svet nakon što je objavila čak tri knjige, a njena poruka o tome kako je „maštu pretvorila u biznis“ postala je viralni hit koji roditelji masovno dele.

Tlotlo nije obična šestogodišnjakinja. Gostujući na popularnoj radio stanici Radio 2000, ova mala Južnoafrikanka je pokazala zrelost kakva se retko sreće, objašnjavajući da pisanje za nju nije samo igra, već način da pomogne drugoj deci. Njene knjige, poput naslova "I Remember When" i "Mommy's Secret", već su postale tražene, a ona je postala najmlađa članica prestižnih udruženja pisaca u svojoj zemlji.

"Pretvorila sam maštu u posao"

Ono što je najviše fasciniralo javnost jeste njen preduzetnički duh. Tlotlo je pokrenula sopstvenu misiju opismenjavanja, podstičući vršnjake da veruju u svoje snove. Njen video sa mreže X (bivši Tviter), gde ponosno predstavlja svoj rad, postao je simbol „dečje genijalnosti“.

Podrška koja menja sve

Iako dolazi iz Johanesburga, njena slava je odavno prešla granice Afrike. Roditelji širom sveta ističu njenu priču kao dokaz da ne postoje granice kada dete ima jasnu viziju i podršku porodice. Tlotlo planira da nastavi sa pisanjem i već radi na novim pričama koje će, kako kaže, "promeniti svet".

Autor: D.S.

#Biznis

#Johanesburg

#Južnoafrička republika

#Tlotlo Tsheki

#Zanimljivosti

#inspiracija

#najmlađi pisac na svetu

#Čudo od deteta

