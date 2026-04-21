IZAŠAO IZ REKE I UŠAO U HOTEL: Krokodil napravio haos u Zimbabveu

Veliki nilski krokodil ušao je u jedan hotel u Zimbabveu u potrazi za hranom, nakon što je izašao iz reke Zambezi, iznenadivši goste i osoblje, prenosi britamski Tajms.

Prema navodima svedoka, reptil dug oko četiri metra ušetao je u hotel i najpre pokušao da uđe u kuhinju, nakon što je zatekao zatvoren bife restoran.

Britanski turista opisao je da se krokodil ponašao "kao gost", krećući se kroz restoran, a potom se smestio na pultu sa švedskim stolom, gde su ga gosti hotela sa četiri zvezdice fotografisali.

Životinja je zatim napustila unutrašnjost objekta i zadržala se u spoljašnjem delu hotela, dok su zaposleni obezbedili da se gosti ne približavaju.

Na lice mesta ubrzo su stigli pripadnici organizacije Čuvari parkova i divljih životinja Zimbabvea koji su uspeli da savladaju i bezbedno uklone krokodila, nakon čega je vraćen u prirodno stanište.

"Nilski krokodil je došao iz obližnjeg Zambezija i naše osoblje ga je bezbedno imobilisalo, odvelo i bezbedno pustilo nazad u Zambezi. Nije bilo povređenih, niti imovinske štete. Nije neuobičajeno da krokodili pređu na suvo zemljište, posebno zato što se ovaj incident dogodio unutar prirodnog područja i staništa vrste", rekao je portparol lokalnih vlasti Lakmor Saful.

Hotel je objavio video krokodila na Fejsbuku uz natpis: "Proveravao je zašto je sobna usluga kasnila! Bez pravila, bez poziva, bez rezervacije. Ovo je Zambezi gde divlje znači divlje!"

Portparolka hotela Prajd Kumbula je navela da u incidentu nije bilo povređenih niti materijalne štete, uz napomenu da nije neuobičajeno da se krokodili povremeno kreću van vode, s obzirom na to da se hotel nalazi u njihovom prirodnom okruženju.

"Blizina hotela divljim životinjama nije slučajna, već je suštinski deo njegovog identiteta i smeštena je u zaštićenom pejzažu koji slavi suživot, a ne razdvojenost", istakla je Kumbula.

Kako je navela, hotel ima stručni tim obučen da reaguje na odgovarajući i efikasan način u ovakvim situacijama.

Autor: Marija Radić