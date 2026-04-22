Prsluk za spasavanje sa Titanika prodat za neverovatnih 770.000 evra: Nosila ga preživela putnica

Jedan od najvrednijih artefakata iz tragedije Potonuće Titanika dobio je novog vlasnika, a njegova cena ostavlja bez daha.

Prsluk za spasavanje koji je nosila preživela putnica sa RMS Titanic prodat je na aukciji za čak 670.000 funti, što je oko 770.000 evra. Reč je o jedinom takvom prsluku koji je ikada ponuđen na prodaju, a pripadao je Laura Mabel Francatelli, ženi koja je preživela jednu od najvećih pomorskih tragedija u istoriji.

Francatelli je bila putnica prve klase i nalazila se u čuvenom čamcu za spasavanje broj jedan, koji je kasnije prozvan „bogataški čamac“ jer u njemu nije bilo ni približno onoliko ljudi koliko je mogao da primi. Upravo u tom čamcu, predviđenom za 40 osoba, našlo se svega 12 putnika, među kojima su bili i članovi visokog društva.

Posebnu vrednost ovom prsluku daje činjenica da nosi osam potpisa preživelih sa broda. Među njima su vatrogasci Charles Hendrickson i George Taylor, kao i mornar James Horswill. Upravo ti potpisi pretvorili su ovaj predmet u istorijski dokument koji svedoči o sudbinama ljudi koji su preživeli ledenu noć u severnom Atlantiku.

Na istoj aukciji, održanoj u aukcijskoj kući Henry Aldridge & Son, prodati su i drugi fascinantni predmeti povezani sa Titanikom. Sat pronađen uz telo utopljenog bogatog biznismena dostigao je cenu od 180.000 funti, dok je jastuk za sedište iz jednog od čamaca za spasavanje prodat za čak 390.000 funti. Na tom jastuku nalazi se originalni logo kompanije White Star Line, čiji je Titanic bio najpoznatiji brod.

Kupac jednog od najzanimljivijih predmeta, sedišta iz čamca za spasavanje, je Titanic Museum Attraction, gde će ovaj artefakt biti izložen javnosti. Time će posetioci imati priliku da izbliza vide deo istorije koji i više od jednog veka kasnije izaziva snažne emocije.

Direktor aukcijske kuće, Andrew Aldridge, istakao je da rekordne cene jasno pokazuju koliko interesovanje za Titanic i dalje ne jenjava. Ne fascinira samo priča o brodu, već i sudbine njegovih putnika i članova posade.

Među predmetima koji su privukli pažnju bila je i arhivska fotografija putnika iz čamca broj jedan, snimljena nakon spasavanja. Upravo na toj slici nalazi se i Francatelli, koja je bila sekretarica poznate modne dizajnerke Lucy Duff-Gordon. Ona je putovala zajedno sa svojim suprugom, Cosmo Duff-Gordon, a njih troje su među retkima koji su uspeli da pobegnu sa broda u gotovo praznom čamcu.

Više od 1.500 ljudi izgubilo je život u tragediji koja se dogodila u aprilu 1912. godine, ali predmeti poput ovog prsluka podsećaju da iza brojki stoje stvarne sudbine, priče i sećanja koja i danas imaju neprocenjivu vrednost.

Autor: Iva Besarabić