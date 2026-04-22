Raste u skoro svakom dvorištu, a niko ne zna kakvo je blago: Cvetove mu koriste za ukras, a spas je za kosti

Jorgovan je mnogo više od ukrasnog cveta, njegova blagotovorna svojstva mogu biti pravi spas za zglobove i kosti. Poznat po svom prijatnom mirisu, jorgovan sadrži gorke materije i eterična ulja koja imaju protivupalna svojstva, idealna za ublažavanje bolova kod artritisa, reume i išijasa.

Za ublažavanje bolova, posebno u kolenima ili leđima, možete napraviti prirodno ulje.

Priprema:

Napunite teglu svežim cvetovima jorgovana i prelijte ih hladno ceđenim uljem (maslinovim ili suncokretovim). Ostavite teglu na sunčanom mestu 15-20 dana, povremeno je protresite. Nakon toga, procedite ulje i čuvajte ga u tamnoj staklenoj flaši. Koristite ga za masažu bolnih mesta 2-3 puta dnevno, a bol bi trebalo da popusti već nakon nekoliko dana.

Osim toga, čaj od sušenih listova jorgovana pomaže kod varenja i groznice, ali ga treba koristiti s pažnjom i uz savet stručnjaka.

Dodatni savet:

Ako želite jači efekat kod reume, možete dodati malo rendanog rena u ulje, što će dodatno zagrejati bolno područje.

Autor: D.Bošković