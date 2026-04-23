ZGODNI GLUMAC SMUVAO KARDAŠIJANKU? Internet bruji o njihovoj romansi nakon što su uhvaćeni na Koačeli

Džejkob Elordi i Kendal Džener pokrenuli su glasine o vezi nakon što su se zajedno pojavili na Koačeli 2026, a izvori tvrde da se viđaju od februara.

Glumac Džejkob Elordi i manekenka Kendal Džener našli su se u centru pažnje nakon što su viđeni zajedno na festivalu Koačela 2026. godine. Njihovo intimno ponašanje na žurci nakon festivala tokom prvog vikenda festivala odmah je pokrenulo glasine o novoj holivudskoj romansi.



Međutim, izvori bliski paru tvrde da njihova veza nije nova – već da traje mnogo duže nego što se ranije mislilo.

Tajna veza koja je počela u februaru

Prema časopisu People, Kendal i Džejkob su se „upoznavali i viđali“ oko dva meseca pre njihovog javnog pojavljivanja na Koačeli. Njihov kontakt je navodno počeo početkom februara 2026. godine.

Zanimljivo je da je, prema istim izvorima, upravo Kajli Džener odigrala ključnu ulogu u njihovom upoznavanju. Navodno je organizovala prvo okupljanje svoje sestre i australijskog glumca.

Tokom prvih meseci, sve je navodno bilo veoma diskretno. Par je viđen u ležernim situacijama, a izvori kažu da su se „samo družili i upoznavali“.

„Neformalna romansa“ bez žurbe

Prema pisanju časopisa „Us Weekly“, Kendal se trenutno „neformalno zabavlja" sa Džejkobom, a njihova veza je opisana kao „nova i zabavna romansa“.

Izvori bliski paru kažu da ne žele da forsiraju stvari, već da uživaju u druženju bez pritiska ili definisanja svoje veze.

Oboje su u prošlosti bili povezivani sa poznatim imenima, pa se ova nova priča opisuje kao prirodan i spontan razvoj događaja unutar istog društvenog kruga.

Prethodne veze i druženje

Džejkob Elordi, poznat po ulozi Nejta Džejkobsa u seriji „Euforija“, ranije je bio u vezama sa manekenkama, uključujući Kaju Gerber, kao i drugim poznatim ličnostima iz sveta mode i filma.

S druge strane, Kendal Džener je krajem 2023. godine okončala vezu sa pevačem Bed Banijem, nakon čega je svoj privatni život uglavnom držala od očiju javnosti.

Autor: D.Bošković