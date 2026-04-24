Čudo koje se dešava samo na Đurđevdan! Iz stene manastira Gornjak teku 'suze' svetitelja

Dok nauka pokušava da objasni prirodne fenomene, vernici decenijama svedoče čudima koja se dešavaju u Gornjačkoj klisuri.

Otkrivamo tajnu manastira Gornjak – mesta gde voda prestaje da žubori, a "suze" svetitelja leče bolesne!

U samom srcu Homoljskih planina, priljubljen uz surove litice planine Ježevac, stoji manastir Gornjak. Podignut pre više od šest vekova kao zadužbina kneza Lazara, ovaj manastir nije samo arhitektonsko čudo uklesano u kamen, već i mesto koje prkosi zakonima prirode. Nekada poznat pod imenom Ždrelo, ovaj manastir i danas ljubomorno čuva svoje tajne.

Misterija "vode koja ćuti"

Najveća zagonetka za sve posetioce je deo toka reke Mlave u Gornjačkoj klisuri koji meštani s pravom zovu – “voda koja ćuti”. Na tom delu toka, brza planinska reka postaje potpuno nema, a o tome zašto je Mlava "zanemela" postoje dve neverovatne priče:

Prva legenda kaže da je upravo ovde Sveti Grigorije molitvom utišao reku kako bi u miru mogao da razgovara sa knezom Lazarom.

Druga, mračnija verzija, prenosi se s kolena na koleno – da je baš na tom mestu stigla vest o tragičnom ishodu Kosovske bitke, nakon čega je od bola sve zanemelo: i ljudi, i šuma, i sama reka.

Lekovite suze iz stene i loza nade

Misterije tu ne prestaju. Svake godine na Đurđevdan, iz pukotine u steni iza manastira počinje da kaplje voda koja se sliva u malu uvalu. Ljudi je odatle pažljivo skupljaju jer se veruje da su to suze Svetog Grigorija i da donose isceljenje kod očnih tegoba.

Samo par koraka dalje, iz gole stene raste loza za koju se veruje da pomaže kod neplodnosti. Zbog ove "loze nade", parovi iz cele Srbije i regiona dolaze u Gornjak sa dubokom verom da će kući otići sa blagoslovom za potomstvo.

Kulturno blago Homolja

Iako je više puta rušen i paljen, a njegova riznica pljačkana, Gornjak je ostao stub duhovnosti. Danas predstavlja nezaobilaznu stanicu za turiste i vernike, spajajući surovu lepotu prirode sa neprocenjivom istorijom Moravske škole. Ako tražite mir koji se bukvalno može čuti (ili ne čuti), put u klisuru Mlave je prava adresa.



Autor: A.A.