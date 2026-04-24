OVO JE NAJJETINIJA ZEMLJA U EVROPI! Obrok košta samo JEDAN EVRO, a ulice toliko blistaju da ćete ostati u ČUDU! (VIDEO)

Dok cene širom sveta divljaju, jedna evropska država postala je pravi raj za one koji žele da prođu skoro besplatno! Iskusna putnica koja je obišla čak 64 zemlje sveta ostala je u potpunom šoku kada je kročila u Belorusiju – cene su toliko niske da deluju potpuno nerealno!

Stef, koja svoja iskustva deli na društvenim mrežama, priznala je da nigde u Evropi nije videla ništa slično.

Ručak za "siću", a prevoz skoro džabe

Ono što je najviše privuklo pažnju njenih pratilaca su upravo neverovatni troškovi života koji prkose svakoj logici:

Obrok za 1 evro: Stef tvrdi da je za ovaj simboličan iznos dobila kompletan obrok.

Prevoz od par centi: Vožnja autobusom košta svega nekoliko desetina centi, što je nezamislivo za ostatak kontinenta.

Apotekarska čistoća: Iako su cene niske, gradovi su toliko čisti i uređeni da metro i ulice blistaju kao nigde drugde.

„Ovo je potpuno drugačiji svet“

Osim cena, putnicu je fascinirao i opšti utisak o zemlji koja se drastično razlikuje od zapadnog dela Evrope.

- Posetila sam jednu od najjeftinijih zemalja u Evropi, ali ono što me najviše iznenadilo nisu bile samo cene, već identitet i ritam ove destinacije - ispričala je ona, ističući bogatu istoriju i arhitekturu koja se vidi na svakom koraku.

Autor: D.S.