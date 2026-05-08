POTROŠILA JE 5 MILIONA DOLARA DA BI IZGLEDALA KAO MAČKA: Od bivšeg uzela 5 milijardi, a tome kakva je bomba bila ranije se i dalje priča (FOTO)

Na današnji dan rođena je Džoslin Vildenštajn, koju su mnogi kasnije zvali po nadimku "žena-mačka".

Džoselin Vildenštajn, kontroverzna pripadnica svetskog džet-seta koja je postala planetarno poznata zbog brojnih estetskih operacija kojima je potpuno promenila lični opis, godinama je intrigirala javnost širom sveta.

Nekadašnja balerina i bivša supruga milijardera i poznatog trgovca umetninama Aleka Vildenštajna važila je za deo svetske elite i vodila luksuzan život, ali je većina pamti po nadimku "žena mačka", koji je dobila zbog drastičnih promena izgleda.

Brojne estetske intervencije potpuno su izmenile njeno lice, a njen nesvakidašnji izgled dugo je bio glavna tema medija i javnosti. Ipak, uprkos očiglednim promenama i operacijama koje su šokirale svet, Džoselin Vildenštajn uporno je tvrdila da nikada nije imala nijednu estetsku korekciju.

Tokom godina pojavile su se i razne priče o tome šta ju je navelo na toliku opsesiju estetskim zahvatima. Jedna od najpoznatijih teorija bila je da je želela da se dopadne bivšem suprugu, koji je navodno bio opčinjen velikim divljim mačkama, ali i znatno mlađim Ruskinjama sa kojima je provodio vreme dok je ona putovala.

Jednom ga je zatekla u apartmanu s mladom Ruskinjom, a on je na nju potegao pištolj. Kasnije je policiji pričao da je mislio da su provalnici ušli u sobu, a ne njegova žena s obezbeđenjem...

Prva operacija koju je uradila je fejslifting, i obavila ju je zajedno sa bivšim mužem 1998. godine, kada mu je rekla "da mu oči izgledaju kao vreće". Od tada nije bilo zaustavljana.

Procenjuje se da je tokom braka s njim trošila milion dolara mesečno, a Alek je svojevremeno izjavio da je "luda".

"Uvek bih poslednji saznao šta je operisala. Mislila je da može da popravi svoje lice kao da je komad nameštaja. Koža tako ne funkcioniše, ali ona nije slušala", rekao je Alek u intervjuu za Veniti fer.

"Imali su usku grupu prijatelja i bili su veoma tihi ljudi. Umesto da se druži sa njujorškim društvom, Džoselin je nadgledala veliki ranč Ol Jogi, u Africi, i imala stanove u Parizu i Lozani, francuski zamak i karipsko utočište.

Razvod para 1999. godine učinio ih je poznatim. Tokom postupka, mnogo pažnje je prirodno privuklo njen izgled, zajedno sa raznim groznim glasinama o njenom ličnom životu, kao što je da je radila kao prostitutka za čuvenu vlasnicu pariskog bordela Madame Claude.

Tokom postupka, koji je trajao dve godine, Džoslin je dobila nagodbu od neverovatnih 2,5 milijardi dolara, i 100 miliona dolara za 13 godina nakon toga.

Tri godine kasnije, Alek je nasledio polovinu velikih poslovnih poseda svog oca, imanje koje je uključivalo jednu od najvećih svetskih privatnih kolekcija umetnosti i procenjeno na 10 milijardi dolara. Nepotrebno je reći da su delovi toga otišli za finansiranje plaćanja alimentacije Džoselin.

"Žena-mačka" je nakon propalog braka stupila u vezu sa dve decenije mlađim dizajnerom Lojdom Klajnom koji ju je podržavao u estetskim poduhvatima, ali i tvrdnjama da nije imala nijednu jedinu intervenciju na licu.

Par se verio 2017. godine, ali ne bez skandala - Džoselin je privedena zbog burne svađe s Lojdom, tokom koje je ga je izgrebala noktima po licu, a potom ubola makazama.

Uprkos svađi zbog koje je reagovala policija, par se verio 2017. godine. Inače, žena mačka preminula je u 84. godini, nakon komplikacija sa zdravljem.

Autor: D.Bošković