Novi bizaran trend stigao i kod nas: Ljudi masovno slikaju ovaj deo tela i šalju ChatGPT-u!

Društvene mreže poslednjih dana preplavio je neobičan trend u kojem ljudi masovno fotografišu svoje dlanove i šalju ih veštačkoj inteligenciji tražeći da im pročita sudbinu, ljubavni život i budućnost. Trend je eksplodirao na TikTok-u, Instagramu i X mreži, a korisnici dele AI analize svojih linija uz tvrdnje da su rezultati jezivo tačni.

Iako je sve počelo kao zabava i eksperiment sa novim mogućnostima AI alata, trend se neverovatnom brzinom proširio i van velikih svetskih tržišta, pa je stigao i u Srbiju gde sve više korisnika objavljuje snimke u kojima pokazuju kako ChatGPT analizira njihove dlanove i daje “proročanstva” o poslu, ljubavi, novcu i zdravlju, piše Kurir.

Na društvenim mrežama pojavili su se čak i tutorijali koji objašnjavaju kako treba fotografisati šaku da bi AI dao “što preciznije” tumačenje.

Korisnici tvrde da AI sve pogađa

Najveću pažnju izazivaju objave u kojima korisnici tvrde da je AI pogodio njihove lične osobine ili događaje iz prošlosti, zbog čega mnogi počinju da veruju da tehnologija zaista može da “čita” ljude. Stručnjaci, međutim, objašnjavaju da se ne radi o pravom proricanju sudbine već o kombinaciji analize slike i generičkih psiholoških obrazaca koji deluju uverljivo. Uprkos tome, viralni sadržaj nastavlja da privlači milione pregleda i komentara širom sveta.

Paralelno sa popularnošću trenda, pojavila su se i ozbiljna upozorenja stručnjaka za sajber bezbednost koji tvrde da korisnici možda nesvesno dele veoma osetljive biometrijske podatke. Fotografije dlanova visoke rezolucije mogu sadržati detalje koji se koriste u bezbednosnim sistemima, uključujući jedinstvene linije i otiske povezane sa identitetom osobe. Upravo zbog toga pojedini eksperti upozoravaju da ovakvi trendovi mogu predstavljati mnogo veću opasnost nego što korisnici misle.

Opasnost deljenja biometrijskih podataka

Na internetu su se ubrzo pojavili i viralni mimovi u kojima se šaljivo tvrdi da ljudi “dobrovoljno predaju svoje biometrijske podatke”. Iako su mnoge od tih objava satirične, one su dodatno pojačale strah i sumnju kod korisnika koji sada počinju da se pitaju gde završavaju njihove fotografije i kako se čuvaju podaci koje dele sa AI sistemima. Posebnu pažnju izazvale su tvrdnje da se jednom podeljeni biometrijski podaci ne mogu promeniti poput lozinke.

Stručnjaci objašnjavaju da sama fotografija dlana ne znači automatski krađu identiteta, ali upozoravaju da bi masovno deljenje biometrijskih podataka moglo predstavljati problem u budućnosti ako dođe do curenja podataka ili zloupotrebe. Za razliku od šifre koju korisnik može promeniti, linije dlana i biometrijske karakteristike ostaju iste tokom života.

ChatGPT zamenio astrologa

Psiholozi smatraju da popularnost ovog trenda pokazuje koliko ljudi imaju potrebu da kroz tehnologiju pronađu odgovore o sebi i svojoj budućnosti. Nekada su ljudi odlazili kod astrologa i tumača sudbine, dok danas sve više njih ista pitanja postavlja veštačkoj inteligenciji.

Analitičari društvenih mreža navode da viralnost ovakvih sadržaja nije slučajna jer AI alati omogućavaju ljudima da dobiju personalizovane odgovore i vizuelno atraktivne rezultate koje zatim lako dele na internetu. Što je sadržaj neobičniji i misteriozniji, to brže dobija preglede i reakcije i baš zbog toga trend sa “AI proricanjem sudbine” za samo nekoliko dana prerastao je iz internet zabave u globalni fenomen.

Influenseri iznenađeni preciznošću odgovora

I u Srbiji se na TikTok-u i Instagramu pojavljuje sve više objava u kojima korisnici pokazuju “AI analizu” svojih dlanova, dok pojedini influenseri otvoreno priznaju da su se iznenadili odgovorima koje su dobili. Neki tvrde da im je AI pogodio karakter, dok drugi dele rezultate iz čiste zabave i radoznalosti.

Ostaje pitanje da li ljudi zaista veruju da veštačka inteligencija može da vidi budućnost ili je u pitanju samo još jedna viralna internet fascinacija koja će brzo nestati. Ipak, stručnjaci upozoravaju da iza zabavnog sadržaja može ostati mnogo ozbiljnija priča o privatnosti, biometrijskim podacima i granicama koje korisnici sve češće brišu zarad nekoliko lajkova i pregleda.

Autor: A.A.