Zašto u domu treba zapaliti malo tamjana: 3 neverovatna i čudesna dejstva!

Miris mira, molitve i duhovnosti - 3 razloga zašto u kući treba zapaliti malo tamjana!

Tamjan se pravi od drveta pod nazivom Burseraceae koji najviše raste u Indiji, Saudijskoj Arabiji i Etiopiji . Uglavnom se vekovima koristi u granulama i pali usled crkvenih služenja, a mnogi ga koriste i kao eterično ulje.

Čim osetite aromu tamjana možete shvatiti koliko je zaista poseban i koliko opušta um i telo.

Otkrivamo 3 sjajna dejstva tamjana:

Opušta i donosi duševni mir

Veruje se da tamjan čisti dom od negativne energije, a kada osetite njegov miris prva asocijacija biće mir. Paljenje tamjana u kući pomaže u borbi protiv stresa i simptoma anksioznosti , donosi osećaj smirnosti i poboljšava svest.

Ima antiseptičko svojstvo

Smatra se da tamjan negativno utiče na viruse i bakterije, pa se često koristi u domu kao vid prevencije i čišćenje prostora od nekih nepovoljnih mikroorganizama. Smatra se da ima i protivupalna svojstva, kao i da deluje blagotvorno i umirujuće na disajne puteve.

Pamćenje i poboljšana svest

Dim i miris tamjana podstiču vas da se fokusirate na ono što radite. U srednjem veku jermenski lekar Amirdovlat iz Amasije zapisao je: "Tamjan svojom vrelom i suvom prirodom jača um i leči zaborav." Kada vam je važno da se skoncentrišete zapalite malo smole tamjana ili iskoristite blagotvorno dejstvo eteričnog ulja.

Autor: D.Bošković