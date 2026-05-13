Velika promena stiže na WhatsApp: Ove funkcije više nema na vašem telefonu

WhatsApp ukida funkciju avatara za Android i iPhone korisnike. Ova promena znači da više nećete moći da koristite digitalne likove kao profilne slike. Specijalizovani sajt WABetaInfo potvrdio je da podrška za ovu opciju polako prestaje.

Šta tačno nestaje iz vaše aplikacije

Glavna promena se odnosi na personalizovane stikere i profilne fotografije koje ste kreirali. Kada funkcija bude potpuno ugašena, nećete moći da pravite nove verzije svog digitalnog lika. Opcija pristupa ovim dodacima preko tastature će jednostavno biti uklonjena.

Stari stikeri koje ste već poslali u prepiskama ostaće vidljivi jer su već deo istorije ćaskanja. Međutim, nećete moći da dodajete nove stikere niti da menjate postojeći izgled svog avatara. WhatsApp je odlučio da se fokusira na funkcije koje ljudi češće koriste u svakodnevnoj komunikaciji.

Kako da proverite status svog naloga

Isključivanje ove opcije se dešava postepeno kod svih korisnika širom sveta. Najlakši način da proverite promene jeste da uđete u podešavanja aplikacije. Potražite odeljak pod nazivom Avatar koji se obično nalazi odmah ispod vašeg imena.

Ako ta opcija nedostaje ili vidite obaveštenje o nedostupnosti, aplikacija je već deaktivirala funkciju za vas. Neki korisnici su prijavili da meni i dalje postoji, ali da više ne mogu da uređuju svoje likove. Ovo je jasan znak da se podrška za digitalne avatare definitivno završava.

Iako je kompanija imala velike planove za ovu funkciju 2022. godine, korisnici su ipak birali jednostavnije načine komunikacije. Brzina slanja poruka i obične fotografije ostaju prioritet za većinu ljudi. WhatsApp očigledno želi da očisti aplikaciju od dodataka koji nepotrebno zauzimaju prostor.

Autor: S.M.