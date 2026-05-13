'Hari i Megan su MUŽ I ŽENA SAMO NA PAPIRU - ON ČUVA DECU KOD KUĆE, ONA JURI BOGATAŠE' Šok detalji o poznatom paru - vojvoda i vojvotkinja uzvraćaju udarac

Princ Hari i Megan Markl boravili su nedavno u Australiji gde su ostavljali utisak srećnog, skladnog para, Međutim, holivudski insajder Rob Šuter u podkastu Moren Kalahan „The Nerve“ tvrdi da je istina o njihovoj vezi sasvim drugačija.

Nekada veliki san princa Harija i Megan Markl o osvajanju Holivuda i izgradnji imperije vredne milijardu dolara u Americi se potpuno raspao, njih dvoje osim ćerke Lilibet i sina Arčija Harisona, nemaju skoro bilo šta zajedničko, tvrdi Šuter.

Bili su zaljubljeni par, a sada su u suštini muž i žena „samo po imenu“, jer „diva vojvotkinja“ Megan Markl (44) nastavlja da živi život u stilu holivudskog džet-seta dok princ Hari (41) sedi kod kuće i čuva njihovu decu.

„Ono što sam čuo je da sada manje-više žive odvojene živote. Ona ima svoje prijatelje, on ima svoje prijatelje, oni manje-više žive... nemaju bilo šta zajedničko“, istakao je Rob Šuter pa dodao: „Oni zapravo nemaju zajednička interesovanja osim brenda Saseks".

Putovanje u Australiju i nije bilo toliko uspešno jer se karte za njihova dva dobro plaćean govora u Melburnu i Sidneju nisu rasprodale iako je u opticaju bilo nekoliko stotina ulaznica.

"Nikada i nisu imali zajednička interesovanja"

"On je gospodin mama. Mnogo vremena provodi decom“, rekao je u svom stilu Šuter navodeći da je Hari posvećen odgajanju sedmogodišnjeg sina Arčija i četvorogodišnjeg ćerke Lilibet.

Napomenuo je: "Rečeno mi je da njihova interesovanja nikada nisu bila usklađena, ali su pokušavali da pronađu stvari koje bi mogli da rade zajedno.

Podsećanja radi, princ Hari i Megan Markl koji su nedavno proslavli rođendan sina Arčija, sklopili su velike produkcijske paktove sa Netfliksom i Spotifajem, a oba ugovora prekinuta su ponižavajući način. Ipak, vojvotkinja i vojvoda od Saseksa i dalje su bliski sa prvim čovekom Netfliksa.

„Nakon što su se svi ti poslovni projekti raspali, imaju odvojene prijatelje“, istakao je Šuter pa naglasio da Hari zapravo, u pravom smislu te reči i "nema prijatelje", uprkos tome što živi u Montesitu poslednjih šest godina.

Megan Markl ne posustaje sa svojim planovima: „I dalje ima tu vatrenu ambiciju da bude okružena bogatim ljudima. Uradite sve samo ako ste dovoljno bogati. Ako ste dovoljno poznati, potrudiće se“, objasnio je Šuter namere vojvotkinje da po svaku cenu bude u medijima.

Kao primer se navodi njen put u Pariz, u oktobru prošle godine, zbog revije brenda Balenciaga na Nedelji mode. Navodno se "sama pozvala" na taj modni šou.

Megan Markl i princ Hari nakon tvrdnji da su dva stranca u braku

Nakon šokantnih tvrdnji da su Megan Markl i princ Hari zajedno samo na papiru, vojvotkinja od Saseksa objavila je juče na Instagramu niz fotografija koje prikazuju kako je sa Harijem, Arčijem i Lilibet ali i svojom majkom Darijom Ragland posetila Diznilend u Kaliforniji. Pored slika je ostavila emotikon srca.

Autor: D.Bošković