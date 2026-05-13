Grčki seizmolozi zabeležili podrhtavanje tla u Atini: Verovali ili ne, ovo nije bio zemljotres, već koncert Metalike (VIDEO)

Foto: Tanjug AP/Thanassis Stavrakis

Kultni bend Metalika (Metallica) je proteklog vikenda nastupao u Atini u Grčkoj, gde članovi ne samo da su podigli atmosferu na najviši nivo, već su i bukvalno protresli tlo u gradu.


Metalika je u Atini nastupala 9. i 10. maja, na stadionu Olympic, a nastupi su navodno izazvali primetna mikroseizmološka podrhtavanja tla. U publici je bend slušalo 80.000 obožavatelja, a još nekoliko hiljada okupilo se oko stadiona, te su zajedno skakali, udarali nogama i klimali glavom u ritmu najvećih hitova sastava, što je bilo dovoljno snažno da ih registruje naučna oprema za praćenje zemljotresa.


Seizmolozi iz Geodinamičkog instituta Nacionalne opservatorije postavili su uređaje za praćenje oko stadiona kako bi proučavali vibracije uzrokovane publikom. Tokom najeksplozivnijih trenutaka nastupa, posebno tokom energičnijih pesama, uređaji su navodno zabeležili slabije "koncertne potrese” uzrokovane isključivo kretanjem publike, prenosi Vidmax.


Rezultati merenja nisu previše iznenađujući, s obzirom na to kakvu je energiju bend pokazao na nastupima. Viralni snimci s koncerata prikazuju visoke zidove pirotehnike, lasere, oblake dima i more obožavatelja koji su skakali na svaku pesmu.

