NIKAKO NE PUNITE TELEFON DOK GRMI: Jedna greška može da uništi uređaj za sekundu

Mnogi ljudi tokom nevremena odmah priključe telefon na punjač kako bi imali punu bateriju ako nestane struje. Ipak, stručnjaci upozoravaju da upravo tada korišćenje zidne utičnice može predstavljati veliki rizik za uređaje, ali i za bezbednost ukućana.

Tokom jakih oluja i udara groma dolazi do naglih skokova napona u električnoj mreži. Iako mobilni telefon sam po sebi ne privlači munju, električne instalacije i kablovi mogu preneti snažan udar direktno do uređaja koji se puni.

Ako grom udari u blizini kuće ili trafostanice, ogromna količina struje može za svega nekoliko sekundi proći kroz instalacije. U takvim situacijama postoji opasnost da telefon pregori, da se ošteti baterija ili čak dođe do strujnog udara.

Stručnjaci savetuju da se tokom grmljavine izbegava punjenje preko utičnice i da se koriste sigurnije alternative poput prenosnih baterija ili laptopa koji nisu povezani na struju.

Takođe preporučuju da se uređaji napune pre nego što nevreme stigne, naročito kada meteorolozi najave oluje i moguće prekide električne energije. Telefon tada može biti veoma važan za hitne pozive i komunikaciju.

Iako mnogi koriste prenaponsku zaštitu, stručnjaci upozoravaju da ni ona ne može uvek da zaštiti elektroniku od direktnog udara groma.

Zbog toga se tokom jakih oluja savetuje da se iz utičnica isključe televizori, računari, konzole i drugi električni uređaji kako bi se izbegla velika šteta.

Autor: Iva Besarabić