SKORO SVI PRAVIMO JEDNU VELIKU GREŠKU: Stručnjak otkrio jedini ispravan način punjenja telefona

Stručnjak je upozorio da izbegavate jednu naviku prilikom punjenja telefona, jer loše utiče na dugovečnost baterije.

Punjenje telefona je svakodnevni zadatak, osim ako ne želite da rizikujete da vam se baterija potpuno isprazni. Mnogi korisnici vole da pune telefon dok spavaju ili da ga priključe u USB slot u automobilu tokom jutarnje vožnje na posao.

Ali tehnološki stručnjaci imaju specifične preporuke za punjenje Androida, uključujući upozorenje da izegavate veoma čestu naviku.

Pametni telefoni koriste posebnu vrstu baterije

U srcu uređaja s Androidom nalazi se litijum-jonska baterija. Prema navodima s portala Android Authority, upravo ova vrsta baterije je postala standard za pametne telefone zahvaljujući izdržljivosti i niskim proizvodnim troškovima.

Međutim litijum-jonske baterije imaju i svojih nedostataka, posebno kako stare i počinju da propadaju. Prema portalu Dignited, taj proces započinje čim napuste fabriku, a vek trajanja obično im je između dve i pet godina. Upravo zato tehnološki stručnjaci savetuju šta ne bi trebalo da radite prilikom punjenja kako biste izbegli njihovu preranu degradaciju.

Ne dopustite da se baterija potpuno isprazni

Ako imate naviku da pustite da se baterija Androida isprazni do nula procenata pre nego što je ponovno napunite, vreme je da prestanete s tom praksom. Stručnjaci ističu da je ovo jedna od najštetnijih stvari koju možete da uradite, s obzirom na vrstu baterije koju vaš uređaj koristi.

- Dopuštanje da se baterija telefona potpuno isprazni do nule nije dobro za dugovečnoat uređaja - upozorava Eloiz Tobler, stručnjak za pametne telefone iz Wisetek Storea, za Best Life Online.

- Litijum-jonske baterije imaju ograničen broj ciklusa punjenja i pražnjenja. Svaki put kada vaš telefon potpuno umre, smanjujete broj preostalih ciklusa, čime se smanjuje sposobnost baterije da drži punjenje i skraćuje njen ukupan vek trajanja - rekao je on.

Koristite pametnu strategiju punjenja

Osim što ne bi trebalo da dopustite da se baterija previše isprazni, takođe je važno da pravilno punite uređaj, jer i suprotno može da prouztrokuje oštećenja.

- Loša navika punjenja koju svi imamo jeste ostavljanje telefona da se puni preko noći. Kada stalno držite bateriju na 100 procenata, izlažete je višim naponima tokom dužeg vremenskog perioda, što joj stvara stres i može da je ošteti - kaže Tobler.

Stručnjaci preporučuju da održavate bateriju između 20 i 80 procenata kako biste produžili njen vek trajanja. "Punjenje baterije u ovom rasponu znači da je izlažete nižim naponima, što može pozitivno da utiče na njenu dugotrajnost", dodaje Tobler.

Možda deluje nezgodno da se neprestano pazi na procenat baterije, ali dugoročno ćete uštedeti vreme i novac. Ako pravilno održavate njeno zdravlje, ređe ćete morati da menjate uređaj, što je posebno korisno ako ste među onima koji žele što duže da zadrže svoj telefon.

Autor: Iva Besarabić